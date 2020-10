Facebook prohíbe las publicaciones que nieguen el Holocausto, pero no otros genocidios

Hace unas horas Facebook actualizó sus políticas sobre el 'discurso de odio o incitación al odio', y anuncian que a partir de ahora no estará permitido el contenido que "niegue o distorsione el Holocausto".

Esto marca un cambio de rumbo en la postura que la compañía ha mantenido respecto a las cuentas que publicaban contenido negacionista relacionada con el Holocausto, ya que anteriormente Facebook permitía que estas publicaciones se mantuvieran en sus plataformas.

Sin ir más lejos, hace unos meses la red social recibió muchas críticas, tras descubrirse que las publicaciones pro-fascismo y que negaban el Holocausto estaban siendo recomendadas por los algoritmos de Facebook.

Un grupo de investigadores eligió una palabra clave muy utilizada por este tipo de usuarios, y es así cómo descubrieron 28 grupos de Facebook y ocho páginas (contaban con 370.000 seguidores en total) relacionadas con este movimiento.

Monika Bickert, vicepresidenta de políticas de contenido de Facebook, aseguró en una entrada en el blog de la compañía que su "decisión está respaldada por el bien documentado aumento del antisemitismo a nivel mundial y el alarmante nivel de ignorancia sobre el Holocausto, especialmente entre los jóvenes".

"Según una reciente encuesta realizada a adultos de 18 a 39 años en los EE.UU., casi una cuarta parte dijo que creía que el Holocausto era un mito, que había sido exagerado o que no estaban seguros".

El propio Mark Zuckerberg, CEO y fundador de la compañía, ha comentado sobre esta decisión mediante una publicación en su cuenta, reconociendo que su propio pensamiento sobre este tema ha ido evolucionando:

"He luchado con la tensión entre la defensa de la libertad de expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror del Holocausto. Mi propio pensamiento ha evolucionado al ver datos que muestran un aumento de la violencia antisemita, así como nuestras políticas más amplias sobre el discurso del odio. Trazar las líneas correctas entre lo que es y lo que no es un discurso aceptable no es sencillo, pero con el estado actual del mundo, creo que este es el equilibrio correcto".