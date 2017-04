Instagram Stories ya vence en usuarios a Snapchat en su propio formato

Snapchat fue el primero en incorporar las Stories entre sus características, pero después uno de sus mayores rivales las incorporó en Instagram, Facebook y WhatsApp. Con más tino o menos, Facebook acabó haciendo suya la fotografía efímera, aunque no se puede negar cierto exceso por su parte.

A pesar de todo ello, la empresa de Mark Zuckerberg ha asestado otro golpe a Snapchat con Instagram Direct, que ya tiene 375 millones de usuarios de forma mensual. Pero es que aún hay más: según se ha publicado en The Verge Instagram Stories ya cuenta con más usuarios que la misma función de Snapchat.

Según el medio, Instagram Stories tiene unos 200 millones de usuarios diarios. Esta cantidad se mide o bien por la cantidad de personas que publican algo en su story particular, o bien por el tiempo que se pasa viendo el carrusel de fotos de un amigo nada más entrar en la app.

Con estos resultados en la mano, esta característica de Instagram ya es más popular que todo Snapchat, que a finales del pasado año tenía 158 millones de usuarios mensuales de la aplicación. Cuando hablábamos sólo de los usuarios de Instagram Direct, ya decíamos que la app de mensajería efíemera lo iba a tener difícil para reponerse.

Teniendo en cuenta todas las características de Instagram, que hace cuatro meses ya contaba con 600 millones de usuarios, que 200 millones de personas usen sólo una función significa que un buen porcentaje de todo ese total consulta y usa las Instagram Stories a diario.

De hecho, si miramos este gráfico publicado en Twitter por Álex Barredo, vemos un crecimiento exponencial de Instagram Stories y un estancamiento de Snapchat:

Instagram Stories blew past Snapchat's own format — Latest:



* Snap: 161m DAU (Jan 17, to update in May 17)

* Insta: 200m DAU (Apr 17) pic.twitter.com/AAaJNUYp5X