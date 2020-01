Jack Dorsey elimina esperanzas sobre poder editar tuits: "Probablemente nunca lo haremos"

La edición de tuits es una de esas funciones que Twitter no tiene y que de forma activa miles de usuarios de la red social piden implementar. Bien lo sabe Jack Dorsey, CEO y fundador de la compañía, que suele ser mencionado por gente pidiendo poder editar sus erratas.

Que la función es necesaria para ciertos casos es obvia, pero respondiendo a preguntas, Jack Dorsey ha echado un jarrón de agua fría a todos los que esperamos dicha función este año o en un futuro cercano: "No habrá edición de tuits en 2020", y "probablemente nunca lo haremos".

Jack no se ha limitado a decir que no habrá función de editar tuits, sino que ha empezado repasando por qué no ha habido edición desde el principio:

Este motivo, para Twitter, si de verdad creen en ese argumento, ya debería ser suficiente para no implementar nunca el botón de editar, pero ha expandido la idea a la realidad actual. Jack reconoce que han llegado a considerar una ventana de un minuto o 30 segundos para editar erratas en palabras o errores en enlaces, que es lo que más se pide. Su respuesta a esto es que, de implementarlo, habría que retrasar el envío del tuit ese mismo tiempo, porque de otra forma, la gente lo vería. Personalmente, yo no tendría problemas con que la gente viera 30 segundos un tuit mío que está mal.

Otro de los argumentos que cita Dorsey para no permitir edición en general sí suena más convincente, y es el de que sería complicado controlar el hecho de que si un usuario ha hecho retuit a un tuit original, y este luego ha sido editado, se muestre un nuevo tuit y no el originalmente compartido. Como solución a ese caso, muchas veces se ha hablado de una opción que mostrase la versión original de dicho tuit, es decir, que no eliminara totalmente lo que el usuario ha dicho.

not sure why you're quoting this tweet but yes, a form of edit is def needed. But for everyone, not just those w badges