La multa de 5.000 millones de dólares a Facebook ha hecho más rico a Mark Zuckerberg y a sus accionistas

La gran noticia del final de la semana, y una de las mayores del año, la conocimos la noche del viernes. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y Facebook han llegado a un acuerdo por el cual la compañía acepta una multa de 5.000 millones de dólares por no proteger los datos de sus usuarios en distintos casos de violación de la privacidad.

De momento la multa no es firme, porque el Departamento de Justicia (DoJ) tendrá que ratificarla, algo que suele ocurrir de manera común cuando toca decidir sobre las decisiones de la FTC. Tampoco lo son las de la Comisión Europea cuando se imponen, pero rara vez los recursos fructifican en el sentido de eximir a las compañías de la multa.

Cuando Facebook se aprovisionó para esta multa, hecho que hizo reducir 3.000 millones de dólares su beneficio neto, el mercado se mostró más negativo, pero ahora, por sorpresa, el valor de la acción en bolsa de Facebook ha crecido tras conocerse la multa. Esto ha hecho crecer la capitalización bursátil de la compañía, que roza máximos históricos, y por tanto, el patrimonio de Mark Zuckerberg y de los inversores.

Como decíamos, al darse a conocer la noticia, las acciones de Facebook se dispararon gasta 206 dólares, habiendo estado estables durante el resto de la jornada. Para muchos expertos, esta subida es un síntoma de que la multa no es que sea celebrada por los mercados, pero sí de que sus consecuencias sobre la compañía son muy menores en lo que respecta a su futuro.

The FTC just gave Facebook a Christmas present five months early.