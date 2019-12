Ok Boomer, Área 51 y los poemas de Alfred García: los mejores memes de 2019

Si hablamos de listas recopilatorias con lo mejor del año, y hablamos de Internet, eso significa que tenemos que hablar obligatoriamente de memes. Al igual que en años anteriores, en este artículo vamos a recopilar algunos de los fenómenos que nos ha dejado este 2019.

Es una tarea compleja, ya que un año está repleto de momentos muy diferentes y los memes suelen ser bastante fugaces (básicamente, porque son sepultados por nuevos memes muy rápidamente).

Bottle Cap Challenge

Como decíamos, el tiempo pasa demasiado deprisa, y parecería que el 'Bottle Cap Challenge' es (por lo menos) del año pasado. A principios de julio vimos como las redes sociales se llenaban de vídeos en los que aparecía gente intentando abrir una botella de una patada.

A este extraño reto, como suele suceder cuando son muy virales, se unieron personas famosas de todo el mundo: el actor británico Jason Statham, el futbolista Zlatan Ibrahimović o el luchador irlandés Conor McGregor.

Paul Rudd en 'Hot Ones'

'Hot Ones' es uno de mis programas favoritos. Presentado por Sean Evans, este programa de YouTube tiene como invitados a famosos de todo el mundo, quienes tienen que responder a todo tipo de preguntas mientras comen alitas de pollo con salsas muy picantes.

La entrevista al actor Paul Rudd nos dejó momentos inolvidables (especialmente la frase "hey, look at us") y se convirtió en una fábrica de memes.

I goddamn love the Paul Rudd Hot Ones meme pic.twitter.com/EzgLs2ahTo — ✩🌟✩ (@StarEater_) October 24, 2019

Paul Rudd is that actor that practically never ages the guy is 50 and can play a thirty something year old for the next 10 years in movies 👏#RandomThought while watching his hot ones episode lol pic.twitter.com/exJ0XWi5Nj — 𝕃𝕖𝕒𝕟𝕒 ♡ clean ѕweep 🧹 (@2seok2seung) December 15, 2019

"Alfred García Lorca"

Vamos a un meme que está de máxima actualidad. En los últimos días, las redes sociales (sobre todo en España) se están inundando de publicaciones sobre el libro de poesía que ha publicado Alfred García (cantante que participó en Operación Triunfo en 2017).

Dicho libro se titula 'Otra Luz", pero en las redes sociales será difícil encontrarse con fotografías de sus poemas, ya que la gente está compartiendo montajes un tanto surrealistas.

Los poemas de Alfred no decepcionan pic.twitter.com/ML4O5PvCUH — Navixexu🎄 (@xexu_fernandez) December 16, 2019

Con este Alfred García se la ha sacado. pic.twitter.com/Byd6HIapKl — Doctor Jekyll (@bicicletagris) December 16, 2019

Hasta compañías como Telepizza han entrado a este meme:

¿Haces colaboraciones Alfred García? pic.twitter.com/mPdWPdC7rB — Telepizza España🍕 (@telepizza_es) December 16, 2019

Keanu mandando besos

Siguen pasando los años, y Keanu Reeves continúa siendo uno de los personajes preferidos en Internet. Aunque en la película 'Always Be My Maybe' no ocupó mucho tiempo de pantalla, protagonizó un momento que eclipsó al resto de escenas.

El 21 de mayo de 2021 se estrena #Matrix4 y el mismo día se estrena #JohnWick4.

Keanu vs Keanu pic.twitter.com/F7XBQTz1zi — Fernando (@Gabrielfer94) December 12, 2019

love, kiss, star wars, space, bye, thank you, kissing, keanu reeves, han solo, harrison ford, morphin, univers via https://t.co/sWYGrBOZJs #starwars pic.twitter.com/wzaMhUoAa8 — Star Wars Gifts (@starwarsgift) December 17, 2019

El asalto fallido al Área 51

Otro momento del 2019 que, si no lo veo, no lo creo. Lo que comenzó como una broma, acabó convirtiéndose en realidad. Miles de personas siguieron en directo un streaming en el que se veía como un grupo de personas se presentaron en el Área 51 con la intención de entrar en el lugar y descubrir qué secretos esconde.

I can’t believe it actually happened. What legends. #Area51storm #Area51 #area51raid pic.twitter.com/SBnDucpAEG — Katelyn (@kVitaminC) September 20, 2019

Obviamente, allí se encontraron con una fuerte seguridad y todo se quedó en una reunión de gente disfrazada. Eso sí, fue una locura todo lo que se generó en Internet alrededor de este momento inolvidable.

The Naruto run #Area51storm pic.twitter.com/PH9NDuIl4x — Dr. Andre (@Dre_TheDoctor) September 20, 2019

Ya listos para la invasión del #Area51 ??#Area51storm pic.twitter.com/BErBMfkpki — Ídolos_CD (@CdIdolos) September 20, 2019

"Me gusta el desastre"

Comenzamos el 2019 con el estreno del programa de Marie Kondo en Netflix, en el que la famosa japonesa se dedicó a visitar casas de estadounidenses que tenían un nivel de desorden impresionante.

Muchos nos quedamos impresionados con la actitud de la protagonista del programa, con frases tan aplastantes como "me gusta el desastre". Obviamente, las redes sociales se hicieron eco de los mejores momentos del show.

No se a Ud. Pero a mi, @MarieKondo me estaría destruyendo las vacaciones. Ahora por donde sigo? Decí que está el apoyo moral de @animachesich sino... pic.twitter.com/Xz2rkzNYRP — Rochi Nervi (@rochinervi) January 6, 2019

Me quise hacer la Marie Kondo después de verla en Netflix y me arrepentí en el primer paso, y ahora ? pic.twitter.com/rdq8CAgLjC — ceci mansor (@cecimansor) January 6, 2019

Plátano de 120.000 dólares

'Comedian', es una obra creada por el italiano Maurizio Cattelan que consiste en un plátano pegado a una pared. Los asistentes a la feria 'Art Basel' de Miami Beach vieron como esta pieza tenía un precio de 120.000 dólares.

Obviamente, Internet reaccionó como era de esperar, con toda clase de reinterpretaciones de esta obra.

Me pregunto en cuánto se podría vender esta “intervención artística”:

#Bananaart pic.twitter.com/lYR1qg1Bhx — Omar Baqueiro (@Omar_Baqueiro) December 10, 2019

Cybertruck

A finales del mes pasado, Elon Musk sorprendió a todo el mundo presentando un vehículo totalmente atípico: el Tesla Cybertruck. Esta pickup eléctrica tiene un diseño poligonal que dejó a muchos con la boca abierta y, sobre todo, generó cientos de memes al respecto.

A Elon Musk le da miedo el apocalipsis y ha ideado el CYBERTRUCK de Tesla, el prototipo de tanqueta antizombies de DAMNATION ALLEY (1977) y LAND OF THE DEAD (2005) de Romero. pic.twitter.com/5eSneNI0O6 — Horror Losers (@horrorlosers) November 22, 2019

Los Simpson también predijo el diseño del Tesla Cybertruck que esta basado en la película de Blade Runner pic.twitter.com/6sKe9eq9fe — Social Digital (@SocialDigital) November 22, 2019

El #Cybertruck de Tesla tiene un diseño muy a lo 1996 pic.twitter.com/peRFN9BWoq — Pablo Insua (@PabloIF) November 22, 2019

Un nuevo debate

En España llegamos a perder la cuenta de cuántas elecciones y debates políticos hemos tenido en los últimos años. El último gran debate lo vivimos a principios de noviembre, y nos dejó (como suele ser habitual) un buen puñado de memes.

Tomando el pulso de mis chats, parece que lo más interesante de las elecciones es el resultado de Rivera pic.twitter.com/x9YcJr1vtj — Javi Cuesta (@Jglez360) November 4, 2019

Las familias ya no tienen hijos por culpa de este cacharro del demonio.#DebateElectoral pic.twitter.com/rrLerUAd7X — Iván (@Hiervansson) November 4, 2019

#tantasmamadas, el remix! ya es un éxito en las noches de Berlin! pic.twitter.com/nhSEruHIUQ — αитωσиє ℓσρєz (@AntwoneLopez) November 4, 2019

"Ok, boomer"

"Ok, Boomer". Esta es la respuesta más repetida en Internet por millennials y generación Z cuando las generaciones posteriores les tachan de ser unos seres quejicas y llorones.

Esta expresión representa la resignación de estos jóvenes cuando se encuentran discursos condescendientes por parte de personas mayores. Sin duda, ha sido uno de los memes del año.