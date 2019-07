Por qué Internet está repleto de vídeos de gente dando patadas giratorias a botellas

Si algo ha proliferado en Internet en los últimos años son, sin duda, los retos. Los hay para todos los gustos: para los amantes de la programación, para los que no temen las temperaturas extremas o los que están a la última de las producciones de Netflix.

El último reto o 'challenge' que está inundando las redes sociales ha sido bautizado como 'Bottle Cap Challenge', y tiene como protagonista a una botella. Esta vez no se trata de lanzarla al aire y que caiga de pie, y nos invita a intentar destapar el tapón de una manera un tanto espectacular.

La mayoría de las publicaciones de este reto están grabadas a cámara lenta (para añadir dramatismo y que se aprecien bien todos los detalles), y en ellas vemos a alguien intentando abrir una botella con una patada giratoria.

En plataformas como Reddit se ha convertido en toda una sensación, y publicaciones relacionadas con este reto ocuparon y ocupan las primeras posiciones de muchos subreddits.

Para que nos hagamos una idea de la dimensión de este reto, actualmente en Instagram (a la hora de publicar este artículo) hay más de 77.000 publicaciones con el hashtag #BottleCapChallenge.

Según el New York Times, este reto nació bajo el entorno de los luchadores de la MMA, y todo apunta que lo inició Farabi Davletchin (luchador y profesor de taekwondo nacido en Kazajistán).

Personas famosas que han impulsado este reto

En la mayoría de las ocasiones, es importante que cuentas con millones de seguidores se unan a este tipo de retos para que sea todo un fenómeno viral. En este caso, hemos visto a personas muy famosas lanzando patadas giratorias en cámara lenta.

Una de las publicaciones más comentadas es la del actor británico Jason Statham ('Crank', 'Transporter', 'The Mechanic'), siendo uno de los primeros en unirse a este challenge.

El futbolista Zlatan Ibrahimović:

El actor Ryan Reynolds (haciendo gala de su sentido del humor):

#BottleCapChallenge #Glass @AviationGin pic.twitter.com/joM20RhUid — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 de julio de 2019

El luchador irlandés Conor McGregor:

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you.

I’ll take it from here.

I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 de julio de 2019

El cantante John Mayer:

El actor Donnie Yen lo consigue incluso con los ojos cerrados:

De todos modos, algunas de las publicaciones más virales y divertidas no tienen nada que ver con celebridades (como suele suceder). Los retos son fuentes inagotables de memes y de situaciones inverosímiles.

A continuación vamos a recopilar algunos de los vídeos que han sido más comentados en la última semana.

El poder de la chancla:

Quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza. #BottleCapChallenge pic.twitter.com/b9Pq89dJUr — ★ 𝕭𝖆𝖓𝖘𝖍𝖊𝖊 (@Alisiouxsie) 2 de julio de 2019

Casi:

#bottlecapchallenge lol I tried 🤪 pic.twitter.com/2cotnr2zrF — Jass (@jaazmaann) 30 de junio de 2019

Casi #2:

Max Holloway just won the bottle cap challenge 🍾



(via @BlessedMMA)pic.twitter.com/FoLspizbt7 — Bleacher Report (@BleacherReport) 28 de junio de 2019

Con baile incluido:

b-boy zeku wants y'all to know the bottle cap challenge is over pic.twitter.com/NQXaeaR8gs — lemonade was a popular drink and it still is (@mattwhitlockPM) 3 de julio de 2019

Si fallas en la patada...:

Patada voladora:

Videojuego en modo avanzado:

🤯🤯🤯@FabricioWerdum has taken the #BottleCapChallenge to the next level 🙌pic.twitter.com/RyaYM8re5t — Watch UFC 239 live on BT Sport Box Office (@btsportufc) 3 de julio de 2019

Golpe a la cámara includo:

#bottlecapchallenge Done! Sooo happyyy 😆😆😍😍 pic.twitter.com/5rBFeapwzR — YURA YUNITA (@yurayunita) 3 de julio de 2019

Como vemos, este reto ha conseguido llegar muy lejos en muy pocos días, y en plataformas como Twitter, Instagram o Reddit hay miles de publicaciones con este hashtag. Al menos, esta vez es un reto en el que (aparentemente) la vida de las personas no corren peligro.