Paula Gonu y sus 15.000 dólares en un mes en YouTube: es 2020 y todavía hay gente que no entiende cómo ganan dinero los youtubers

Pasan los años, pero lo que ganan los youtubers sigue siendo un asunto recurrente de polémica e indignación. Integrar a los creadores de contenido de la plataforma en nuestra vida y acudir a ver cómo algunos de ellos lograban números estratosféricos de interacción y visualizaciones no nos ha servido para entender por qué ganan dinero o mucho dinero con ello.

Muchas personas no consideran que publicar vídeos en YouTube, sea de la temática y calidad que sea, pueda ser un trabajo muy bien remunerado. Con todo esto tiene que ver una de las últimos polémicas de Twitter, donde es trending topic Paula Gonu, una youtuber con 1,61 millones de suscriptores que ha confesado (como pocos hacen) que en diciembre de este año ingresó 15.062,96 dólares por las visualizaciones de su canal.

Previamente menciona que en diciembre hace el "adviento", que para ella supone un vídeo por día, de lo que podemos extraer que salvo algún suceso extraño, diciembre fue un mes de ingresos más altos de la cuenta. Aun así, todo esto parece una cantidad desorbitada y carente de toda lógica para muchas personas que están insultando a Gonu en Twitter. Por supuesto, también está la gente a la que 15.000 dólares en un mes en YouTube les parece muy poco.

Cómo se gana dinero en YouTube y qué factores influyen

La forma más corriente de ganar dinero en YouTube es la publicidad nativa de la plataforma. Los anunciantes deciden a qué publico quieren apuntar, y en función del público a alcanzar se pagan unos u otras cantidades. Por ejemplo, no es lo mismo ser YouTuber en España, que serlo en Estados Unidos, donde las cifras son ridículamente altas en comparación con las nuestras. Con las mismas visitas de Paula Gonu, allí, con una audiencia estadounidense, habría ganado mucho más.

También es crucial el tipo de audiencia que reproduce los contenidos del youtuber y ve su publicidad. No es lo mismo ser un canal generalista, donde los anunciantes no van a encontrar fácilmente nichos concretos a los que mostrar un bien o servicio, que ser un canal especializado en, por ejemplo, moda, donde puede haber grandes anunciantes que saben que van a llegar al público que puede estar muy interesado en su producto.

Todo ello, junto a factores como la época del año (los anunciantes suelen pagar más en navidad) es muy importante para entender que no todos los canales ganan lo mismo, independientemente de los números de su audiencia. También influyen variables como el tipo o número de anuncios puestos por vídeo, si estos se pueden saltar o no, etc.

En ese sentido, se generan incentivos para hacer vídeos más largos, como el hecho de poder insertar de forma relativamente cómoda más anuncios. Tiene que haber un equilibrio sano para que la audiencia no abandone los vídeos, y un contenido interesante que haga que ésta no abandone antes de que se muestren los anuncies. El hecho de que se reproduzcan los vídeos completos genera más ingresos.

Si nos vamos a SocialBlade, y sumamos cuántas visitas han tenido los vídeos subidos por Paula Gonu en diciembre, aunque la cuenta no es correcta del todo, porque pueden haber crecido desde entonces, y en diciembre se reprodujeron más vídeos subidos en otros meses, vemos que el número total de visualizaciones a día de hoy es de aproximadamente 6,3 millones de visualizaciones.

Haciendo el (de nuevo) erróneo cálculo de cuánto ha ingresado por cada mil visitas, obtenemos 2,38 euros. Se trata de una cifra bastante buena considerando que el CPM de España o del público de habla hispana no está entre los que mejor se pagan a nivel de anunciantes. El CPM es la cifra del coste que un anunciante paga por cada 1.000 impresiones de un anuncio, no visualizaciones del vídeo del creador en sí. En referencia a lo que comentábamos antes, el CPM será más alto en canales y temáticas donde los anunciantes perciben que hay un público de más valor.

Por qué tiene sentido lo que ha ganado Paula Gonu

Antes de revelar la cifra, la youtuber reconoce que sabe que la cifra "muchísimo dinero", pero a la vez menciona que, "mirándolo objetivamente, viendo lo que ha ganado el contenido generado para las marcas que han metido sus anuncios en mis vídeos, es justo". Y esa es la clave, y no otra.

De toda la vida, los contenidos muy vistos han atraído a anunciantes, desde la radio, a la televisión, pasando por los periódicos. En este siglo, Internet es la gran vencedora en el sentido de cambiar las reglas del juego, hasta el punto de que YouTube genera 15.000 millones de dólares de ingresos en un año, e Instagram, según fuentes de Bloomberg, genera 20.000 millones. Todo ello, sin mencionar que Google y Facebook son los dos gigantes que son por su negocio publicitario.

Te guste o no un creador o youtuber, si sus números de visualizaciones son tan altos, las marcas ven un interés y un escaparate para anunciarse, por lo que acaban pagando. Si una persona logra generar un interés con lo que hace, es lógico que ese interés se recompense si YouTube a su vez genera más contigo que con otros. Y hay que recordar que no todos son meses como el que ha tenido Gonu, sino que alrededor de la plataforma hay auténticos casos de de desmonetización dramática.