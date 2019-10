Los bots de moderación de YouTube desmonetizan vídeos con etiquetas LGTBI, según una investigación

Entre los meses de junio y julio de este 2019, se realizó una investigación por parte de dos creadores de contenido y un investigador, con el fin de conocer si YouTube desmonetizaba contenidos si se incluían palabras relacionadas con el contenido LGTBI.

Según afirman, palabras como 'gay' o 'lesbiana' hacían que los vídeos se considerasen como inapropiados para su monetización, algo que cambiaba si se variaban dichos tag por otros que no incluyesen ese tipo de palabras. YouTube niega que haya una lista de palabras que LGTBIQ que ocasionen desmonetización, una crítica que viene desde antes de este estudio.

YouTube y los contenidos LGTBI

En agosto de este mismo año, contábamos que la comunidad LGTBI demandaba a YouTube, argumentando que la plataforma silenciaba y desmonetizaba vídeos por el mero hecho de incluir contenido LGTBI. Ya entonces, los demandantes alegaban que las herramientas de moderación discriminaban aquellos vídeos que incluían ciertas palabras como 'gay', 'bisexual' o 'transgénero'. YouTube respondió con una negativa ante esto, la misma reacción que ha tenido un mes después.

La posición de YouTube es clara. Según la plataforma, no hay etiquetas LGTBI que provoquen la desmonetización de un vídeo

Los creadores e investigadores anteriormente citados analizaron más de 15.000 palabras de forma manual, utilizando la API de datos de YouTube. Según afirman, palabras como 'gay' o 'lesbian' se consideraban inapropiadas por los bots de la plataforma. Cuando estas palabras se cambiaban por otras como 'happy', los videos pasaban a estar monetizados.

YouTube ha respondido a The Verge, de nuevo, que no hay palabras que desencadenen monetización, pese a los resultados encontrados. Pese a esta respuesta, los investigadores pretenden dejar claro que un vídeo, independientemente de su contenido, deja de monetizar o no según las palabras que se pongan en el título y que, según sus pruebas, incluir palabras relacionadas con los colectivos citados hace que los vídeos dejen de mostrar contenido publicitario.

YouTube no es la única plataforma que se enfrenta a problemas con la comunidad LGTBI. Hace unos días contábamos que TikTok estaba eliminando contenidos de este tipo incluso en países donde la homosexualidad no es ilegal, según contaba The Guardian.

Vía | The Verge