Profesionales de la salud y educadores piden a Facebook que abandone Messenger Kids, su aplicación para niños

Campaign for a Commercial-Free Childhood, una coalición estadounidense de profesionales de la salud, educadores, grupos de defensa, padres e individuos en contra de la comercialización dirigida a los niños, envió ayer una carta a Mark Zuckerberg pidiéndole que abandone Messenger Kids, una aplicación pensada para que infantes de 6 a 12 años se comuniquen a través de dispositivos móviles con contactos y otros niños autorizados por sus padres.

La misiva, que ha sido firmada por 97 miembros y organizaciones adscritas a la coalición, sostiene que la aplicación de Facebook puede socavar el saludable desarrollo infantil al aumentar la cantidad de tiempo que pasan los niños con dispositivos digitales en sus manos. Concretamente, aportan los resultados de diversos estudios que vinculan el aumento de la depresión o los malos hábitos de sueño con un mayor uso de terminales móviles y tabletas en los adolescentes.

"No están preparados"

Los firmantes señalan que los menores de 13 años, el público al que se dirige Messenger Kids, no están preparados para adentrarse en el mundo de las redes sociales principalmente por dos detalles: no pueden ser capaces de entender las complejidades de una comunicación a través de la red ni tienen claro qué es la privacidad y qué contenidos se pueden compartir o no.

Los niños más pequeños simplemente no están preparados para tener cuentas de redes sociales. No son lo suficientemente mayores como para navegar por las complejidades de las relaciones en línea, lo que a menudo conduce a malentendidos y conflictos, incluso entre usuarios más maduros. Tampoco tienen un entendimiento completamente desarrollado de la privacidad, incluyendo lo que es apropiado compartir con otros y quién tiene acceso a sus conversaciones, fotos y videos. En un momento en el que existe una creciente preocupación por la forma en que el uso de los medios sociales afecta al bienestar de los adolescentes, es particularmente irresponsable animar a niños tan pequeños como los niños de preescolar a empezar a usar un producto de Facebook.

Esta unión de críticos con Messenger Kids remarca que de los adolescentes, un 78 % revisa sus teléfonos al menos cada hora y un 50 % dice que se sienten adictos a ellos. Además, casi la mitad de los padres, señalan, dicen que moderar los tiempos de uso de estos dispositivos se convierte en una batalla constante. Por eso, concluyen que esta aplicación para menores aumentará el problema.

La defensa de Facebook

Facebook, en el lanzamiento, aseguró haber contado con miles de padres y una docena de asesores expertos en las áreas de desarrollo infantil, seguridad en línea y tecnología y medios para niños para adecuar el enfoque que les permitió construir su primera aplicación para niños. En relación a la carta, un portavoz de los de Menlo Park ha hablado con Wired exponiendo casos en los que este servicio infantil ha sido de gran utilidad a padres, aunque sin entrar a valorar las críticas.

De hecho, desde el primer momento, surgieron voces críticas al respecto de la aplicación que ahora se han unido a las de antiguos empleados, responsables o apoyos de la compañía que cuestionan lo beneficiosos que puedan ser sus servicios para el conjunto de las sociedades.

