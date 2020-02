Qué hace Chroma Labs, la compañía fundada por ex trabajadores de Facebook que acaba de comprar Twitter

Hace unas horas, Twitter anunció la compra de Chroma Labs, una startup en la que actualmente trabajan siete personas y que fue fundada por ex empleados de Facebook e Instagram.

Chroma Labs llegó en el otoño del año pasado, con una aplicación que permite editar fotos y vídeos antes de compartir este contenido en las historias de otras plataformas (como pueden ser Facebook, Snapchat o Instagram).

John Barnett, Alex Li y Joshua Harris, cofundadores de Chroma Labs, trabajaron en productos en Facebook antes de emprender por su cuenta. Mientras estaban en Facebook, participaron en el desarrollo de las Historias de Instagram y efectos de cámara de realidad aumentada.

Piensan matar la app "inmediatamente"

En su cuenta de Twitter, Chroma Labs ha anunciado que van a cerrar su negocio "con efecto inmediato". Es posible seguir utilizando su aplicación (Chroma Stories), siempre que tengas la app instalada en tu dispositivo y "hasta que haya algún cambio importante en una futura actualización del iOS".

As part of this we’re shutting down our business, effective immediately. You’ll still be able to use the Chroma Stories app to craft amazing stories as long as the app remains installed on your phone, and until there is some breaking change in a future iOS update. — Chroma Labs (@Chroma_Labs) February 18, 2020

Aunque, como vemos, piensan matar "inmediatamente" esta aplicación, la compañía ha declarado a TechCrunch que se trata de una adquisición completa, y eso significa que el personal de Chroma Labs se integrará en la "división de Conversaciones de Twitter".

Obviamente, lo que muchos no estamos preguntando es: ¿este movimiento significa que dentro de poco veremos algún tipo de "historias" dentro de Twitter? Lo cierto es que es prácticamente la única "gran red social" que en pleno 2020 todavía no ha integrado esta característica.

Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter.



They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬 — Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020

Kayvon Beykpour, responsable de producto en Twitter y cofundador de Periscope, afirmó que Chroma Labs se integra en su plataforma para "dar a la gente formas más creativas de expresarse en las conversaciones".