Reino Unido trata de frenar la teoría conspirativa que vincula 5G y coronavirus llamando a la puerta de las grandes tecnológicas

Es un hecho que la pandemia mundial provocada por el nuevo coronavirus ha venido acompañada de una infodemia. Una sobreabundancia de información buena y mala que dificulta la difusión de datos veraces y facilita la expansión de teorías conspirativas como la que empieza a ser un problema en Reino Unido.

Por sorprendente que parezca, en el país europeo está calando la falsa idea de que el coronavirus está ligado a la quinta generación de redes móviles. Tanto es así que en los últimos días se han registrado varias quemas de torres de antenas de telefonía móvil en varias partes de Reino Unido.

La teoría conspirativa ha sido ampliamente compartidas en redes sociales y otras grandes plataformas como YouTube

Y, por supuesto, es una absoluta falsedad la relación del 5G y la COVID-19. Aunque las publicaciones al respecto hayan sido ampliamente compartidas en redes sociales y otras plataformas como YouTube incluso por cuentas verificadas con cientos de miles de seguidores, los investigadores subrayan que tales afirmaciones son "pura basura" y biológicamente imposible.

El Gobierno de Reino Unido pide ayuda a las tecnológicas para acabar con la conspiranoia

Para evitar la difusión de esta teoría conspirativa el secretario de Cultura del Gobierno de Reino Unido, Oliver Dowden, está manteniendo conversaciones con plataformas como Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter para "martillar" el mensaje de que difundir información errónea sobre 5G es inaceptable, informó este domingo The Guardian.

No obstante, la plataforma de vídeos de Google, YouTube, ya se ha adelantado a la petición y el mismo domingo informó de que reduciría la cantidad de contenido que difunde la falsa vinculación entre la tecnología G y el coronavirus que recomienda a los usuarios. Eso significa que limitará su propagación, aunque no los eliminará si no incumplen sus políticas.

La decisión se tomó poco después de que se conociesen nuevos ataques a torres de telecomunicaciones. Concretamente, cuatro antenas, dos de Vodafone y otras dos compartidas por la compañía británica con O2, fueron atacados después de que en días anteriores tres mástiles más sufrieran ataques tras popularizarse los rumores que los vinculan a la propagación del coronavirus.

Los ataques, además de afectar a bienes, también ha perjudicado a personas. Según The Guardian, ingenieros de telecomunicaciones se han enfrentado durante los últimos días tanto a amenazas verbales como físicas por parte de personas que creen que "la radiación de las antenas 5G causa riesgos para la salud y reduce el sistema inmunológico de las personas".