Solo hay cuatro tipo de usuarios en Facebook y este estudio lo demuestra

Podríamos pensar que hay dos tipos de personas en Facebook: las que publican cosas interesantes o aquellas que tenemos que acabar muteando. Un nuevo estudio, publicado por la International Journal of Virtual Communities and Social Networking, afirma que en la red social de Mark Zuckerberg podemos encontrarnos cuatro personalidades muy marcadas:

Constructores de relaciones

Mirones

Pregoneros

Selfies

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de la School Communication en la Universidad Brigham Young le pidieron a los participantes en el estudio que respondieran a una lista con 48 frases. Se incluían declaraciones como "Facebook es una fuente de estrés, me deprime" o "Facebook es una manera de conseguir ayuda inmediata".

Los participantes tuvieron que ordenar estas declaraciones en una escala que iba desde "se parece a mi" a "no se parece nada a mi". Hay que dejar claro que el estudio tomó a personas con edades comprendidas entre los 18 y 32 años, así que personas más adultas o jóvenes podrían no verse identificadas.

Estos son los cuatro tipos de personas que se encontraron:

Constructores de relaciones

Según el estudio, estas personas utilizan esta plataforma para fortalecer las relaciones existentes con familiares y amigos. Facebook es una extensión de su vida offline.

No consideran a Facebook una "sociedad virtual", y lo ven como un pequeño lugar para compartir historias personales con sus familiares y amigos. El estudio revela que este tipo de personas suelen compartir mucho y ver gran cantidad de los videos y fotos que se publican. Comentan frecuentemente en las publicaciones de los demás y participan en las conversaciones.

Mirones

Este grupo siente una "obligación social" de estar en Facebook. Se podría decir que ven a Facebook como una herramienta de la vida moderna de la que no puedes escapar. El punto interesante es que no suelen publicar información personal, compartir fotos o estados. Ni siquiera comentan mucho o dan me gusta a otras cosas.

Sería un equivalente a aquella gente que se pasa el día mirando a los demás. Los miembros de este grupo se identificaron con frases como "tengo que utilizar Facebook para mantenerme conectado con los demás".

Pregoneros

Suelen ser activistas, periodistas o organizadores de eventos que ven a Facebook como una plataforma en la que promocionar sus intereses. A diferencia de los constructores de relaciones, su mundo virtual no se parece a su vida real.

Llegan a publicar cosas sin importarles si alguien las lee o le da a me gusta. Normalmente, suelen compartir los últimos memes o intentan concienciar sobre las últimas noticias alarmantes. Para ellos, Facebook es el mejor lugar para realizar esta tarea.

Lo que no puedes pedirles es que compartan algo personal. Los pregoneros están centrados en invitarte a eventos o informarte de algo, pero no suelen compartir información "privada" en la red social.

Selfies

Los selfies suelen utilizar Facebook como los constructores de relaciones (publicando fotos, videos, comentando, etc.) pero, sobre todo, lo hacen para llamar la atención sobre su persona. Cuantos más me gusta reciban, más se sienten aprobados por sus compañeros.

Uno de los participantes en el estudio aseguró que "tomar una foto y dejarla en el móvil no sirve para nada, pero una vez que la publicas en Facebook muestra que has hecho algo". Irónicamente, este grupo no parece preocuparse por cuidar la manera en la que se presentan a los demás.

Sabiendo todo esto, ¿con cuál de los cuatro grupos te identificas? (si tienes Facebook, obviamente).

Via QZ

