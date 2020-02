Twitter comenzará a etiquetar e incluso eliminar deepfakes que resulten dañinos

Los deepfakes vuelven a la palestra, y esta vez con una buena noticia, pues Twitter ha anunciado medidas para intentar frenar los más dañinos. Aunque por el momento no han tenido repercusiones negativas al nivel de los bulos, porque los vídeos que generan todavía no son tan sofisticados como para que mucha gente los considere creíbles, lo cierto es que sí han comenzado a ser muy preocupantes, y lo que viene de cara al futuro no es mejor.

Ahora, tras una encuesta lanzada en noviembre para preguntar a los usuarios qué hacer con los tuits que contuvieran deepfakes, los de Jack Dorsey dicen haber escuchado a las más de 6.500 respuestas de personas de todo el mundo y a un grupo diverso de expertos. El resultado de todo ello es que han tomado la decisión de etiquetar y vetar los tuits con contenidos "sintéticos y manipulados" que puedan causar daño", "para ayudar a las personas a comprender la autenticidad de los medios y proporcionar un contexto adicional".

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4