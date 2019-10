No podrás hacer retweet, comentar o compartir los tweets ofensivos que han publicado los líderes mundiales

Vivimos en una era en la que muchos de los líderes políticos mundiales utilizan las redes sociales para compartir todo tipo de información (tanto de manera personal como institucional).

Hace unas horas, Twitter reveló una serie de reglas diseñadas para establecer qué pueden y qué no pueden hacer los líderes mundiales. Además, han revelado cómo los "castigarán" si no cumplen dichas condiciones.

There continues to be meaningful public conversation about how we think about Tweets from world leaders on our service. We welcome the conversation and want to share more context on our principles and process for reviewing Tweets from these accounts. https://t.co/UlbdUVIeV9 — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 15, 2019

"Las cuentas de los líderes mundiales no están por encima de nuestras políticas"

El mejor ejemplo lo encontramos en Donald Trump, que ha utilizado esta red social para amenazar a algunos países o incluso al planeta entero. De hecho, han comprobado que los días que es más activo en la red social cae la bolsa.

En la entrada que anuncian estos cambios, la compañía habla sobre un tema que ha sido muy controvertido en los últimos años: cuánto castigo puede (o debe) tomar contra figuras importantes cuando estas violan las reglas de la plataforma.

Entendemos el deseo de que nuestras decisiones sean binarias (de "sí/no"), pero no es tan sencillo. Las acciones que tomamos y las políticas que desarrollamos sentarán precedente en torno al discurso online".

Twitter afirma que se "centrarán en el lenguaje de los tweets reportados y no intentarán determinar todas las interpretaciones potenciales del contenido o su intención". Han añadido que, si el tweet viola las reglas, podría obviarse si hay "un claro interés público en él".

Aseguran que "los líderes mundiales no están totalmente por encima de nuestras políticas" y que censurarán a aquellos líderes mundiales que crucen (por ejemplo) las siguientes líneas:

Promover el terrorismo.

Amenazar de una manera clara y violenta a un individuo.

Compartir información privada (como direcciones o números de teléfono).

Compartir imágenes o vídeos íntimos de alguien que han sido distribuidos su consentimiento.

Promover las autolesiones.

Participar en el abuso o la explotación sexual de menores.

Leyendo algunos de estos puntos, podríamos preguntarnos qué sucede cuando Trump amenaza a países o al mundo entero desde su perfil. Twitter se escuda apuntando que "las interacciones directas con otras figuras públicas y/o los comentarios sobre cuestiones políticas y de política exterior probablemente no darán lugar a la aplicación de la ley".

Según la entrada en el blog, la plataforma pondrá los tweets ofensivos detrás de un aviso para que los usuarios sepan lo que están a punto de ver. Tampoco podrás darle a like, responder, compartir o hacer retweet la publicación en cuestión.

Twitter busca su propia manera de introducir el contenido efímero

En otro orden de cosas, el jefe de producto de Twitter (Kayvon Beykpour), habló con The Verge sobre la posibilidad de introducir maneras de compartir contenido efímero en la plataforma.

Beykpour no ha desvelado qué tienen en mente, pero parece que no serán las típicas historias que vemos en otros servicios ni tampoco una opción que nos permita auto eliminar tweets.