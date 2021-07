Twitter está explorando formas de controlar quién puede ver nuestros tuits y una de ellas divide los perfiles en facetas

Andrew Courter, diseñador de productos de Twitter, anunciaba en un tuit que la compañía está explorando varias formas de controlar quién puede ver tus nuestros tuits. Una forma de evitar que los usuarios de la plataforma terminan protegiendo sus tuits solo para seguidores o se creen la clásica cuenta candado vetada a los contactos más cercanos.

Y, de momento, tienen encima de la mesa dos ideas para avanzar en el control de la visualización de los tuits: crear un grupo de amigos de confianza, algo así como los mejores amigos de Instagram, y otra consistente en dividir nuestros tuits entre personales, del trabajo o relacionados con una afición. Esta última idea la más interesante, sin duda.

Here's another approach, embracing an obvious truth: we’re different people in different contexts (w/ friends, fam, work, public)



Facets, an early idea, lets you Tweet from distinct personas within 1 acct. Others can follow the whole acct … or just Facets they're interested in. pic.twitter.com/URt5UXeoa1