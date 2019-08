Twitter permitirá que los usuarios sigan temas de interés además de a usuarios

Twitter sigue inmersa en cambios de su servicio, buscando, como siempre, "mejorar la salud de la plataforma" y, sobre todo, la conexión con los usuarios, que haga generar más ingresos publicitarios. Si en las últimas semanas hemos conocido un nuevo diseño de la web, ahora la compañía de Jack Dorsey ha confirmado en un evento con los medios en su sede que permitirán a los usuarios seguir temas de interés como, por ejemplo, deportes, música, cine, etc.

Hasta ahora, en Twitter hemos podido seguir casi exclusivamente a otros usuarios. Ha sido así desde los comienzos de la plataforma, y en cuanto a temas, como mucho podíamos seguir eventos concretos en los Momentos, organizar por listas que nosotros u otros usuarios creásemos de forma manual. De forma permanente, lo máximo que se podía hacer era ver las tendencias y guardar términos de búsqueda para el futuro.

Twitter ya está probando la nueva función en Android, y la compañía ha revelado que de momento, será ella quien proponga los temas que los usuarios pueden elegir seguir.Sobre cuál será la fuente o usuarios que integren los distintos temas, la compañía ha comunicado que serán elegidos mediante aprendizaje automático y no por selección editorial realizada por sus empleados.

Al ser preguntada Twitter por si en el futuro se podrían incluir temas como antivacunas, la compañía no ofreció respuestas firmes, pero mencionó que los temas tendrán que cumplir con sus reglas. Lo primero que se está ofreciendo seguir en las pruebas que se están realizando son deportes, pero en el futuro se ampliará la lista de temáticas.

Permitir que los usuarios eligieran los tuits y los temas a seguir en sí podría convertir la nueva función en un lugar perfecto para temáticas tan denunciadas en las redes como homofobia o supremacismo blanco, y aunque de momento esté controlado por la compañía, habrá que ver cómo de eficaces son los algoritmos filtrando que contenido de ese tipo no ascienda en temáticas que pueden tocar lateralmente estas problemáticas.

Los temas que sigan los usuarios también podrán ser silenciados, como un usuario o una palabra, de forma que se podrán evitar spoilers o noticia si no se está interesado en conocer lo procedente de un área concreta. El anuncio de esta función encaja con las pruebas que están haciendo permitiendo situar las listas como timelines independientes.

