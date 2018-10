Twitter sólo permitirá crear 'Momentos' desde la versión de escritorio

Twitter anunció hace unas horas que eliminarán la posibilidad de crear 'Momentos' desde las aplicaciones móviles, tanto desde Android como desde iOS.

La compañía ha declarado que a partir del 23 de octubre sólo se podrán crear Momentos desde la versión de escritorio, aunque aseguran que podremos seguir viéndolos desde Android y iOS.

On October 23, we’re removing the ability to create Moments on the Twitter for iOS or Android apps. When features aren't used as often, we’ll remove them, so we can focus on building other products you’ll love. — Twitter Support (@TwitterSupport) 9 de octubre de 2018

Adiós a crear Momentos desde iOS y Android

Como podemos comprobar en el tweet superior, Twitter afirma que "cuando las funcionalidades no son utilizadas habitualmente" deciden eliminarlas, ya que así "pueden centrarse en construir otros productos que amarás".

Recordamos que los Momentos de Twitter son "historias seleccionadas sobre lo que está pasando en el mundo". Básicamente, son colecciones de tweets y multimedia alrededor de un tema concreto.

Esta herramienta se lanzó en el año 2015, pero en España tuvimos que esperar dos años para poder probarla. Si quieres saber cómo crear Momentos desde la versión de escritorio puedes utilizar esta guía creada por la propia red social.

Have a story you want to tell through a Moment? It's still possible! Head over to https://t.co/fuPJa3nVky on desktop to create and share your Moments with the 🌎!https://t.co/egZ6xB4nPc — Twitter Support (@TwitterSupport) 9 de octubre de 2018

De todos modos, en palabras de Twitter, parece que no hay muchos usuarios utilizando esta funcionalidad (al menos desde la versión móvil). Tendremos que esperar para saber cuál es el verdadero futuro de esta herramienta.