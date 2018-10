Cómo un tuit le costó a Elon Musk la presidencia de Tesla y una multa de 20 millones de dólares

Elon Musk es una de las figuras más polémicas en el mundo de la tecnología, y una de sus principales particularidades es el uso que le da a su cuenta de Twitter, en la que poco mide sus palabras y termina enfrentando demandas por llamar pedófilo a un rescatista.

Y es justamente un tuit el que la ha terminado costando la presidencia de Tesla y una multa de 20 millones de dólares. Esto es parte de un acuerdo al que ha llegado el empresario con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos tras ser acusado de fraude por lo que publicó en su cuenta de Twitter el pasado 7 de agosto.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.