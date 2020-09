Wikipedia influye en nuestras vacaciones: editar los artículos de varias ciudades españolas aumentó un 9% las pernoctaciones

No sorprende a nadie la afirmación de que encontrar (o no) información online sobre un tema, así como la calidad de la misma, puede afectar a las decisiones que tomamos. Pero lo que no vimos venir es que podría llegar a demostrarse que la mejora de los artículos de Wikipedia podía traducirse en un aumento del turismo del 9%.

Cuatro investigadores (adscritos al Centro ZEW para Inv. Económica Europea, al Collegio Carlo Alberto de Turín y al Instituto Tecnológico de Georgia) llevan tiempo trabajando en evaluar el impacto de los artículos de Wikipedia sobre la economía local en tanto que impulsor del turismo.

El artículo, publicado en 2019, es una revisión de una versión anterior de 2017 en la que se concluyó que los datos, pese a indicar una tendencia positiva, no eran aún lo bastante concluyentes.

Los investigadores llevaron a cabo un experimento consistente en agregar información de las páginas en Wikipedia de poblaciones de tamaño medio seleccionadas de forma aleatoria, y comprobar después si eso se traducía en un aumento de las pernoctaciones frente a la 'población de control' (ciudades similares cuyas páginas en Wikipedia no fueron mejoradas).

El experimento, además, se llevó a cabo en España: ampliaron un total de 120 artículos relacionados con 60 ciudades españolas, con el requisito de que, antes de dicha ampliación, los artículos fuera relativamente breves en las cuatro wikipedias analizadas.

Analizaron los datos turísticos de 135 ciudades de nuestro país entre 2010 y 2015, centrándose en el turismo atraído desde cuatro países europeos con idiomas distintos (los de las cuatro wikipedias correspondientes, para delimitar mejor los efectos de las ediciones): Alemania, Francia, Países Bajos e Italia.

Los resultados

Los investigadores pudieron observar que las estancias hoteleras de las ciudades de la muestra (por parte de público procedente de los 4 países mencionados) subían un 9% de media y hasta un 28% en los mejores casos.

Las estimaciones sugieren que mejorar la página de Wikipedia de una ciudad de tamaño medio puede suponer unos ingresos adicionales de 160.000 euros al año, lo que implica un impacto considerable en la industria turística local.

Según los autores, "la información asimétrica" causada por las barreras lingüísticas, la censura o la brecha digital, "puede obstaculizar la actividad económica eficiente":