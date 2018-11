El 60% de las aplicaciones más populares de VPN tiene relación con China y el 86% cojea en privacidad, según un estudio

Las aplicaciones VPN tienen grandes usos de privacidad y ocultamiento de datos de navegación generados por el usuario y las aplicaciones. En otros muchos casos, se utilizan como desbloquadoras de regiones de servicios en streaming. Pero sin duda, el motivo por el que más se instala, para gente que viaja hacia China o vive en el país asiático, es para saltar los bloqueos y ocultar información al férreo régimen.

Sin embargo, según un extenso estudio realizado por TOP10VPN que hoy comparte el Financial Times, el 59% de los servicios de VPN más populares en smartphones (en la App Store y en Google Play) tienen relación con China o directamente pertenecen a empresas chinas. Lo que el estudio esclarece no es nada positivo, pues las empresas chinas funcionan bajo el control del aparato de Xi Jinping.

Lo preocupante no es sólo eso, sino que el 86% de las aplicaciones analizadas presenta grandes problemas de falta de garantías de privacidad en lo que respecta a las políticas. A ello se suman aspectos tan cutres como correos electrónicos de soporte que no son más que cuentas personales de Hotmail o Gmail que no contestan en el 83% de peticiones de ayuda, falta de página web dedicada, muy en la línea de la era app-only, etc. De los que tienen web, muchos muestran publicidad o están alojados en servicios gratuitos de Wordpress.

Extrema la precaución al contratar una VPN

Que aplicaciones como TurboVPN, Snap VPN, HotspotVPN o Super VPN pertenezcan a empresas chinas hace que haya que ser muy cauteloso al buscar aplicaciones para navegar de forma segura y privada. No hablamos ya de un caso como el de Hola.com, que vende ancho de banda de sus usuarios a terceros, sino de que un gobierno pueda estar controlando el tráfico de quienes residen en su país y de quien no lo hace.

En algunos casos, según cuenta al Financial Times Simon Migliano, cabeza de la investigación, "encontraron que algunas aplicaciones reconocían explícitamente que comparten información con terceros en China continental, lo que es claramente anti-privacidad".

Migliano también carga contra Apple y Google, en el sentido de que pese a que la información de muchas de ellas fuera turbia en las propias descripciones, las compañías californianas no han hecho nada para eliminar estos servicios VPN de sus tiendas.

Hay que dejar de asociar el término "VPN" a fiabilidad máxima

El problema mayor lo tiene el usuario. En muchos casos, al ver el término VPN, todos los consejos de seguridad se relajan y ya no hay nada de qué preocuparse. La cuestión no es que estos VPN hagan su función, que la hacen, sino qué hacen en paralelo. Todos los servicios chinos que se alojen en el país deben entregar datos al las instituciones estatales si estas lo solicitan.