Atento si te llega esta notificación sobre un cambio de reglas en YouTube: esta estafa se hace pasar por la plataforma

Hace unos días, te explicábamos el auge de una estafa en YouTube que lo tenía todo: fraude basado en criptomonedas, uso de deepfakes (en este caso, usando la imagen de Elon Musk) y hackeo de canales legítimos de los usuarios de la plataforma, que de pronto veían impotentes cómo sus canales se usaban para difundir contenidos totalmente ajenos a ellos.

En realidad, los primeros casos similares datan ya de 2020, y en estos días se ha venido criticando a YouTube por no prestar atención al problema. Ahora, un nuevo intento de fraude está apuntando directamente a YouTube, haciéndose pasar por la propia plataforma.

Después de que el youtuber Kevin Breeze haya denunciado en redes cómo recibió una notificación vía e-mail de un vídeo titulado "Changes in YouTube rules and policies | Check the description" ('Cambios en las reglas y políticas de YouTube | Comprueba la descripción') en la que se suplantaba el nombre y el correo electrónico de la plataforma, ésta ha avisado a sus usuarios del fraude usando su cuenta de Twitter:

⚠️ heads up: we’re seeing reports of a phishing attempt showing no-reply@youtube.com as the sender



be cautious & don’t download/access any file if you get this email (see below)



while our teams investigate, try these tips to stay safe from phishing: https://t.co/x9Ysnm9SSm https://t.co/MNQtrB7zbx