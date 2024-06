Están suplantando a Mercadona para ofrecerte un vale de 500 euros. Puedes perder mucho más si caes en este timo

En los últimos días, los usuarios de la conocida cadena de supermercados Mercadona se han convertido en potenciales víctimas de una sofisticada estafa que utiliza su nombre e imagen para engañarlos y convencerlos de compartir sus datos privados. La compañía ha emitido un comunicado urgente alertando a los consumidores sobre este fraude que se ha estado difundiendo a través de SMS, correos electrónicos y mensajes en redes sociales.





¿En qué consiste la estafa?

El fraude comenzó a llamar la atención cuando numerosos usuarios informaron haber recibido un mensaje de texto que anunciaba un supuesto premio de 500 euros en vales de compra de Mercadona. Los mensajes suelen seguir una estructura similar a esta:

"Felicidades [nombre], Acabas de ganar un vale de 500 euros en Mercadona! Aquí esta: [enlace]".

Así, los estafadores tratan de redirigir al usuario a una página falsa que imita el diseño del sitio web de Mercadona con la intención de inducirlo a introducir información sensible (de carácter tanto personal como financiero).

El peligro del phishing. Esta técnica, conocida como phishing, es comúnmente utilizada por ciberdelincuentes para suplantar la identidad de empresas y organismos confiables. Al hacer clic en el enlace, las víctimas son dirigidas a sitios web fraudulentos donde se les solicita ingresar datos personales como nombre, dirección, número de teléfono y detalles bancarios. Con esta información, los delincuentes pueden cometer fraudes adicionales, incluyendo el vaciado de cuentas bancarias.

Mercadona desmiente

En respuesta a estos incidentes, Mercadona ha dejado claro que no envía información comercial a través de SMS, correos electrónicos ni llamadas telefónicas, y que no organiza sorteos o concursos de este tipo. La cadena ha recomendado a sus clientes que no faciliten sus datos personales ni bancarios bajo ninguna circunstancia y que ignoren y bloqueen cualquier mensaje sospechoso que reciban.

"Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y/o de tarjeta bancaria, ni ningún otro dato personal, ni realices ningún pago".

En su página web, Mercadona reitera que no tiene políticas de cupones de descuento ni programas de afiliación. Ante cualquier duda, la compañía insta a los consumidores a contactar directamente con su servicio de Atención al Cliente.

Cómo protegerse

La primera línea de defensa ante las ciberestafas siempre será la precaución y la vigilancia de los propios usuarios. Para protegerse de este tipo de fraudes, es crucial recordar algunos consejos básicos:

Desconfía de los mensajes sorpresa: Si no has participado en un sorteo, es improbable que hayas ganado algo (por mero sentido común, vaya). Desconfía de cualquier mensaje que afirme lo contrario. No hagas clic en enlaces sospechosos: Evita hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados. Si crees que el mensaje puede ser legítimo, verifica directamente en el sitio web oficial de la empresa. No compartas información personal: Nunca proporciones datos personales o bancarios en respuesta a un mensaje no solicitado. Verifica la fuente: Contacta directamente con la empresa a través de canales oficiales para verificar la autenticidad de cualquier mensaje.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

