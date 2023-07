Están suplantando la web de VANS para robarte los datos de tu tarjeta cuando compres: así puedes distinguir la original de la falsa

Con la llegada del verano son muchas las personas que tienen como prioridad hacer una renovación de su fondo de armario para comprar nueva ropa, zapatillas o bañadores. Las rebajas también son un gran aliciente para que todos estemos buscando la mejor ropa al menor precio (y si es de marca mucho mejor). Pero esto es algo que está siendo aprovechado por los hackers para estafar a los posibles clientes.

Y es que cuando hablamos de marcas de ropa que triunfa en la actualidad sobre todo en la juventud se nos va la cabeza a VANS. Ya sea por sus camisetas o por lo famosas que son sus zapatillas, es bastante común que se busque en internet sus productos para adquirirlos de manera online en su tienda oficial.

VANS está siendo motivo de suplantación en su página web

Pero como siempre hemos dicho, hay que desconfiar de cualquier página en la que vayamos a entrar. Y es que en la actualidad se ha detectado la presencia de una web que suplanta la identidad de la marca VANS y que nada tiene que ver con ella. ¿Su misión? Robar tus datos bancarios sin proporcionarte ningún producto o servicio.

Y es que debemos tener en cuenta que la web oficial de VANS es vans.es, pero esta copia tiene como URL vansonline.shop. Esta segunda página utiliza el mismo diseño de web que la oficial con los mismos productos, el logotipo y la identidad. Pero como punto diferencial está el precio de los productos, ya que ofrecen un descuento del 80%.

Esto hace que una de sus icónicas zapatillas pase de tener un precio de 80 a 56 euros, lo que hace que sea realmente suculento para cualquier persona. Pero obviamente al comprar en esta web no se va a recibir ningún tipo de producto en casa y únicamente habrás ofrecido tus datos bancarios a estos hackers. Es por ello que hay que estar en alerta este verano para no caer en estas trampas.

Ante estos casos es importante desconfiar siempre de cualquier sitio en el que se entre. En este caso la página no cuenta con reviews de los productos, no hay acceso directo a las redes sociales de la marca y tampoco información de contacto válida. Todo esto es indicativo a que estamos en una web de poca confianza, que se suma también a textos que están redactados con faltas de ortografía o que no hay Aviso Legal.

Un problema también importante reside en el SEM de Google. En este caso cualquier página puede aparecer por encima de la propia VANS si paga a la propia Google en concepto de publicidad. Esto puede ocasionar que mucha gente termine picando si busca la tienda en Google y el primer resultado es esta web fraudulenta.

Vía | Maldita

