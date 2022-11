Evita estafas en las compras del Black Friday 2022 con estos cuatro consejos

Esta semana es realmente especial para todos aquellos amantes de las compras, pues estamos en pleno Black Friday 2022. Es una oportunidad ideal para poder encontrar auténticos chollos en las diferentes tiendas tanto físicas como online, y poder hacer las compras para los regalos de navidad, ya que está a la vuelta de la esquina.

El problema es que estas fechas tan señaladas aumenta bastante el volumen de ventas, y por ende el número de compradores que no dominando demasiados los eCommerce. Es por ello que afloran bastante las estafas en la red para robar los datos de las tarjetas de los compradores o simplemente no enviar el producto que se está solicitando quedándose el dinero el de los compradores.

Desconfía de las gangas que encuentres

Durante estos días de descuentos de escándalo, es muy común encontrarse auténticas gangas en internet. Por ejemplo, un producto que cuesta 1000 euros como un iPhone se puede encontrar en algunas partes de la red a 200 euros. Esta es una oferta que a priori parece de escándalo, pero siempre vas a tener que desconfiar. Aunque estamos en pleno Black Friday y lo cierto es que hay muy buenos descuentos en la red, a veces no hay que caer en aquellos que son completamente irreales.

Es por ello que debe ser importante siempre buscar opiniones de otros clientes y realizar una búsqueda por Google de este. Además, también hay que huir de todas aquellas formas de sorteo que se pueden presentar en la red a cambio de productos que son gratuitos. También existen diferentes herramientas para poder comprobar aquellas ofertas que son reales.

En muchos casos se ha podido ver el caso de compradores que adquieren supuestamente un producto por la red, y les llega algo que no real o simplemente no se envía pese a haberlo pagado. Muchos de estas situaciones acaban en los tribunales y el litigio puede tardar años en resolverse.

Comprar en páginas web de confianza

Es realmente importante siempre realizar las compras en páginas web que ya conozcas y sepas que tienen una política de seriedad. En estas fechas se puede ver como los ciberdelincuentes crean páginas con ofertas realmente atractivas, haciéndose pasar por una tienda de electrónica o de ropa. De esta manera, debes evitar aquellas páginas que sean completamente desconocidas para ti, y que normalmente vas a ver en anuncios que han pagado los propios ciberdelincuentes.

Los canales de Telegram son una muy buena forma de expandir este tipo de webs con auténticas gangas. Además, los expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar siempre de aquellas páginas que solo ofrezcan como sistema de pago el de tarjeta de débito o de crédito. En este caso se usa este sistema para poder hacerse con los datos de la tarjeta para poder hacer otras compras por su cuenta, sin pasar por una pasarela de pago como Redsys o PayPal.

Comparar y buscar opiniones del producto

Una de las ventajas que tenemos en internet es que se puede encontrar opinión de prácticamente cualquier servicio, y también de los vendedores. En el caso de que tengas dudas con la fiabilidad de alguna tienda o un vendedor en concreto, es importante realizar una simple búsqueda en Google para poder averiguar si existe algún historial de estafas o de problemas legales.

Además, también es importante realizar una comparación de los precios. Es una realidad que en muchas ocasiones las grandes superficies inflan en un primer momento los precios de sus productos para después reducir drásticamente el precio por el Black Friday, aunque en realidad no hay ningún descuento. Esto es algo que, pese a que tratan de negar a toda costa, está más que demostrado para conseguir que los compradores crean que están aprovechando una gran descuento, cuando en realidad no es así.

Evita dar tus datos bancarios

Cuando se están realizando compras a través de internet, es importante hacer uso de medios de pago que no comprometan tus datos bancarios originales. De esta manera se recomienda hacer uso de la plataforma de pago PayPal que ofrece una protección al comprador de 180 días y que está disponible en las tiendas completamente verificadas. Además, no deberás ofrecer el número de tu tarjeta, la caducidad o el código de seguridad.

Igualmente, también para realizar compras en establecimientos en los que no confías 100% existen las tarjetas prepago que recargas con la cantidad concreta de dinero de la compra y también las tarjetas virtuales. Todos estos medios hacen que no se use los datos de pago que están vinculados directamente a tu cuenta bancaria y que pueden ser usados para hacer compras no autorizadas.