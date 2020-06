Google eliminará por defecto los datos que guarda sobre nosotros y ofrecerá una 'Verificación de privacidad' más proactiva

Una de las razones por las que Google creó su Safety Engineering Center en la ciudad alemana de Múnich fue debido a que valoran como "muy altos" los estándares de privacidad de dicho país, por lo que si sus desarrollos son aceptables allí "lo serán también para el resto del mundo".

Precisamente una de las ingenieras de software que trabaja en dicho centro, Carmela Acevedo, fue la responsable de relatarnos las últimas novedades sobre privacidad y seguridad que Google hará llegar en breve a sus aplicaciones y servicios web.

"No queremos guardar información durante más tiempo que el necesario", nos explica Acevedo. De modo que Google ha decidido cambiar la configuración por defecto para que la primera vez que una cuenta active el historial de ubicaciones (que viene desactivado por defecto), se establezca un límite de tiempo de 18 meses tras el cual se procederá automáticamente a la eliminación de los datos registrados. El mismo plazo estará vigente para la Actividad de Internet y Aplicaciones.

La opción de configurar la eliminación automática fue ya introducida el año pasado, y nos da la opción tanto de desactivarla como de acortar el plazo de borrado a tan sólo 3 meses o, directamente, evitar que se guarde. Si ya habíamos activado previamente los ajustes, el nuevo límite predeterminado no alterará nuestra configuración previa.

Para los usuarios que se encuentren en este último caso se realizará una campaña de promoción para recordarles la existencia de estos ajustes tanto mediante campañas de email como introduciendo recordatorios en la portada de Google Search.

En YouTube se establecerá el plazo de eliminación automática de forma predeterminada en 36 meses cuando se crea una cuenta nueva o se activa su Historial de YouTube por primera vez.

Por el contrario, los períodos de retención predeterminados no se aplicarán a otros productos como Gmail, Drive y Fotos, que están diseñados para almacenar de forma segura su contenido personal siempre que necesites acceder a ellos.

Acevedo también explicó que Google va a añadir recomendaciones más proactivas y personales a la actual 'Verificación de privacidad'. Dependiendo de qué opciones tenga activadas o desactivadas cada usuario, se nos ofrecerá unas sugerencias de configuración u otras, o se nos mostrará determinados recordatorios.

"Por ejemplo, a veces comparto mi ubicación con amigos cuando me voy a reunir con ellos. Pero no quiero que sepan en todo momento donde estoy, de modo que si se me pasó desactivarlo, el Chequeo de Privacidad podría detectarlo y sugerir cambiarlo".