No, el Ministerio de Sanidad no está realizando llamadas sobre el COVID en las que te piden el código de un misterioso SMS

Con el COVID aún presente en el debate público (y, por desgracia, en nuestros hospitales), los estafadores no dejan de usarlo como anzuelo en su provecho. Y el último ejemplo de esto es una advertencia de timo que renace dos años después de que tuviera lugar realmente.

Se trata de una estafa telefónica que intentaba suplantar a las autoridades sanitarias. Los estafadores se hacían pasar por trabajadores de Sanidad y llamaban a sus víctimas, empezando por proporcionar detalles personales (como nombres, direcciones y números de teléfono), para ganarse su confianza.

La advertencia original de 2021, que por alguna misteriosa razón ha vuelto a viralizarse en WhatsApp, afirma lo siguiente:

"Buenos días, están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la cuarta dosis de refuerzo. Os dirán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil). Si no se lo das cortan. Así hackean. Para que aviséis a familiares, amigos etc. Nos lo acaban de pasar desde la plataforma de sanidad".

Esto aclaraba la Policía Nacional hace un año.

Efectivamente, una vez que la persona engañada confirma sus datos, los estafadores daban el siguiente paso: solicitan un código que supuestamente han enviado a través de un SMS.

Ya hemos hablado otras veces de esta táctica, que permite a los estafadores apropiarse de tu cuenta de WhatsApp con el código que te muestra una notificación (que no es lo mismo que 'hackear tu móvil' gracias a un SMS) y, así, robar información sensible y privada de nuestras conversaciones (y suplantar nuestra identidad ante nuestros contactos, por supuesto).

Por supuesto, en cualquier momento pueden volver a resucitar de verdad este timo, e incluso cambiar de táctica, dejando de lado el tema del SMS para centrarse en que les proporcionemos los datos personales que no tienen de nostros, de tal forma que puedan suplantarnos para realizar otras estafas futuras.

Pero, en cualquier caso, no: no hay pruebas de que esta estafa esté teniendo lugar en este momento. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha aclarado que no está llevando a cabo llamadas para administrar la cuarta dosis de la vacuna COVID-19.

Además, las campañas de vacunación son responsabilidad de las comunidades autónomas, y la cuarta dosis lleva administrándose desde hace ya un año.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

¿Qué hacer, entonces?

Desconfiar y ser precavidos: si recibes una llamada sospechosa relacionada con la vacuna COVID-19, lo más sensato es colgar inmediatamente y comunicarte directamente con el centro de salud o las autoridades sanitarias pertinentes para verificar la autenticidad de la llamada.

si recibes una llamada sospechosa relacionada con la vacuna COVID-19, lo más sensato es colgar inmediatamente y comunicarte directamente con el centro de salud o las autoridades sanitarias pertinentes para verificar la autenticidad de la llamada. Ser conscientes de que, en España, las "autoridades sanitarias pertinentes" a la hora de contactar directamente con el paciente son los sistemas sanitarios autonómicos, por lo que no tiene sentido que te llamen del Ministerio de Sanidad .

. Recordar que las autoridades sanitarias nunca solicitarán información personal por teléfono .

. Recordar que las cadenas de mensajes virales de WhatsApp son un sistema nefasto para informarse de casi cualquier cosa, sobre todo de ciberamenazas.

Vía | Newtral

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Este SMS de la seguridad social es un fraude: te informan que tienes que renovar la tarjeta sanitaria pero es falso