"No te paras a pensar si un ser querido te pide ayuda": convencieron a su padre de que era ella quien le pedía dinero por WhatsApp

"Oleada de estafas telefónicas. Mi padre ha sido víctima de una de ellas sin que el Banco Santander y OpenBank hayan hecho nada por evitarlo ni hayan dado ninguna solución". Irene Castro, periodista de El Diario, comenzaba así en Twitter su relato en segunda persona de la marga experiencia vivida por su padre tras ser víctima del último timo 'de moda'…

…uno que apunta a por una generación con menor familiaridad con la tecnología (no es que los más jóvenes no caigan en cosas similares) y que se aprovecha de la preocupación por sus hijos.

Primer paso: recibir un SMS en el que alguien que dice ser tu hijo/a te avisa de que su teléfono está roto (disuadiéndote así de que te llame para verificar que eres tú, extrañado por el cambio de número) y en el que te pide que habléis por mensajes de WhatsApp (con un enlace 'wa.me/', dirigiéndote directamente al teléfono del estafador).

Otros usuarios también han denunciado casos parecidos

Como podéis ver, es un timo bien pensando, en el que el falso hijo recurre a un lenguaje coloquial, procura después charlar brevemente y no lanzarse directamente a pedir el dinero. Si da la casualidad de que quien lo recibe no es padre, el timo será obvio, pero en caso contrario no es difícil que el destinatario del SMS se termine convirtiendo en víctima.

"Recibió ese SMS y, como yo me acabo de ir a vivir fuera, le cuadró Al contactar por WhatsApp le dice que se le ha roto el ordenador y el teléfono y le pide 2.500 euros en transferencia inmediata".

Castro carga tintas, sobre todo, contra la atención dada a su padre en su sucursal del Santander una vez que descubrió lo que había ocurrido realmente:

"Tras hacerle esperar, le dijeron que al ser transferencia inmediata no podían hacer nada, a pesar de que el banco de destino era del mismo grupo. Mientras tanto, la cuenta del estafador abierta y en el banco sin hacer nada por evitarlo, ni siquiera dar el aviso".

Nuestra protagonista se pregunta retóricamente si el Santander carece de controles para los que abren cuentas, así cómo de seguros para este tipo de estafas. Más adelante se pregunta también por la existencia de protocolos para casos como el sufrido por su padre…

…pues tuvo que ser la policía quien le indicase de que cambiara de cuenta bancaria "lo antes posible, dado que los estafadores tenían sus datos". La apertura de la nueva cuenta, de hecho, le ha salido al buen hombre por 100 €.

"Lo dicho, tened mucho cuidado porque hay una ofensiva y, vista la dejadez de los bancos, estamos en la absoluta indefensión".

¿Qué tienes que saber para no caer en estas estafas?

Verifica siempre . Aunque el SMS te diga que el teléfono de tu hijo/a está roto, no se tarda más que unos segundos en verificar si es así.

. Aunque el SMS te diga que el teléfono de tu hijo/a está roto, no se tarda más que unos segundos en verificar si es así. Desconfía si el teléfono llega desde otro número distinto del habitual. Que el teléfono se rompa es fácil, pero no lo es tanto que le pase algo a la tarjeta SIM. Y si tu hijo tiene su tarjeta SIM a mano, la puede introducir en otro terminal, y los mensajes que mande desde el mismo seguirán apareciendo con su número de siempre.

distinto del habitual. Que el teléfono se rompa es fácil, pero no lo es tanto que le pase algo a la tarjeta SIM. Y si tu hijo tiene su tarjeta SIM a mano, la puede introducir en otro terminal, y los mensajes que mande desde el mismo seguirán apareciendo con su número de siempre. Tu hijo de verdad entendería que una situación como el cambio repentino de número genera sospechas. Si se niega a mandarte una foto o hacer una videollamada (puede hacer ambas cosas si está usando WhatsApp), muy posiblemente no estés hablando con tu hijo . No te fíes sólo de una llamada de voz, porque hoy en día ya hay quien es capaz de clonar incluso voces (y, por supuesto, ya se usa para estafar a padres y abuelos).

(puede hacer ambas cosas si está usando WhatsApp), . No te fíes sólo de una llamada de voz, porque hoy en día ya hay quien es capaz de clonar incluso voces (y, por supuesto, ya se usa para estafar a padres y abuelos). Y si después de todo lo anterior, van y te piden dinero, entonces la estafa es más que obvia.

