Si sigues recibiendo llamadas 'spam', puedes tomar estas medidas para evitarlo. Pese a la nueva ley, 9 de cada 10 usuarios están igual

Las llamadas comerciales no deseadas, conocidas como "spam" telefónico, siguen siendo una molestia para muchos usuarios de teléfonos móviles a pesar de la nueva normativa que las prohíbe. De hecho, un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reveló que un 23% de los usuarios reciben diez o más llamadas de "spam" cada mes, incluso después de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones.

Los datos de la encuesta muestran que una de cada cinco llamadas incumple claramente y desde el primer momento la normativa, pues el teleoperador incumple la obligación de identificar la empresa para la que trabaja.

El 72% del resto de llamadas corresponde a compañías con las que el consumidor no tiene contratado ningún servicio, aunque eso no siempre significa que sean ilegales.

Puedes, por supuesto, denunciar al responsable de dichas llamadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pero eso sólo permite castigar al infractor (y sólo cuando opera desde territorio nacional o comunitario), no evitar que te llamen. De modo que revisemos algunos consejos y estrategias para protegerte de estas llamadas no deseadas.

Nueve de cada diez consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no deseadas





Inscríbete en la Lista Robinson

La Lista Robinson es un registro de personas que no desean recibir publicidad no solicitada. Las empresas adheridas a esta lista están obligadas a consultarla antes de realizar llamadas comerciales. Para inscribirte en la Lista Robinson, sigue estos pasos:

Visita el sitio web oficial de la Lista Robinson.

Completa el proceso de inscripción proporcionando tus datos personales y tu número de teléfono.

Confirma tu inscripción a través del correo electrónico que recibirás.

Esta medida es efectiva para reducir las llamadas "spam"… pero sólo en empresas interesadas en cumplir con la legislación. Para el resto de casos (que serán la mayoría), aún tienes las tres opciones siguientes.

Bloquea los números de las empresas que te llaman

Cuando recibas una llamada de "spam", puedes bloquear el número del remitente en tu teléfono móvil. Esto evitará que esa empresa específica te vuelva a llamar. Los pasos para bloquear un número varían según el sistema operativo de tu teléfono (Android o iOS), pero generalmente puedes hacerlo desde la lista de llamadas recientes o el registro de llamadas.

Utiliza aplicaciones de bloqueo de llamadas

Existen varias aplicaciones de bloqueo de llamadas disponibles que pueden ayudarte a identificar y bloquear llamadas no deseadas. Dos ejemplos son Truecaller y Call Blocker, que cuentan con bases de datos de números de teléfono dedicados a llamadas "spam" y te alertarán si recibes una llamada de una empresa no deseada. Encontrarás estas apps y otras similares en la Google Play Store (Android) y en la App Store (iOS).

Considera bloquear todos los números desconocidos

Si las medidas anteriores no son suficientes y sigues recibiendo llamadas "spam" con frecuencia, puedes optar por bloquear todos los números desconocidos en tu teléfono. Esto significa que solo recibirás llamadas de contactos que tengas en tu lista de contactos. Si eliges esta opción, asegúrate de que no te cause problemas en situaciones en las que puedas recibir llamadas importantes de personas no registradas en tu agenda.

Imagen | Ernesto Eslava

