Un juez estadounidense sentencia que si el FBI sólo mira tus correos no vulnera tu privacidad

El mes pasado os contábamos cómo un tribunal federal de apelación estadounidense sentenció que Estados Unidos no podría confiscar los datos de servidores en el extranjero. De esta manera se zanjaba la polémica alrededor de una petición de las autoridades para obtener los correos que Microsoft almacenaba en Dublín.

Sin embargo, este fin de semana todo ha dado un vuelco en otro caso de características similares, en el que un juez le ha ordenado a Google que entregue sus correos en el extranjero para cumplir con una orden de registro del FBI. Según Reuters, los correos podrán ser revisados remotamente por las autoridades después de que el juez considerase que no hay "interferencia significativa" con el "interés posesorio" del titular de la cuenta.

"Aunque la recuperación de los datos electrónicos de Google desde sus múltiples centros de datos en el extranjero tiene el potencial de una invasión de la privacidad, la infracción real de la privacidad se produce en el momento de su divulgación en los Estados Unidos", ha dicho el juez en su sentencia.

De esta manera, se abre una nueva puerta para que las autoridades estadounidenses puedan violar la privacidad de los usuarios de todo el mundo. Y todo porque este juez considera que mientras los datos almacenados no se divulguen no se violará nuestra privacidad, por lo que las autoridades podrán cotillear todo lo que quieran siempre y cuando luego no difundan esos datos.

Google ha asegurado que el magistrado en este caso no tuvo en cuenta los precedentes, y que tienen la intención de apelar una decisión que han calificado como excesiva. De hecho, durante el juicio Google aseguró que suele dividir el contenido de los correos en diferentes piezas para mejorar el rendimiento de las redes, por lo que no puede saber en qué servidores está la información que buscan los federales para investigar un caso de fraude.

La eterna lucha contra la privacidad

En la petición de recurso del gobierno estadounidense contra Microsoft el mes pasado, se llegó a decir que los de Redmond no tienen el derecho legal de defender la privacidad de sus clientes de correo electrónico. También aseguraron que no permitir que las autoridades pudieran acceder a ellos era una mala noticia para la seguridad nacional.

Es una historia que ya nos sabemos, las autoridades quieren tener el control de todo lo que se dice en la red porque, según ellos, es bueno para nuestra seguridad. De hecho, hace poco se dijo desde Estados Unidos que la culpa de que la gente estuviese cada vez más interesada en el cifrado era de Edward Snowden, y que sus filtraciones habían hecho que los terroristas ganasen fuerzas.

Sin embargo, en cuanto echamos un ojo a la hemeroteca vemos que el problema viene de más atrás de la era Snowden, y que ya en los atentados de las torres gemelas se acusaba al cifrado de favorecer este tipo de actos. El debate por lo tanto sigue siendo el mismo años después, el de qué vale más, nuestra privacidad o nuestra seguridad.

