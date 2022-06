Ya no necesitas instalar un sistema operativo para jugar a DOOM: puedes hacerlo desde la propia BIOS

Tan difícil como resulta encontrar algún 'gamer' que no haya jugado a DOOM —el inmortal 'first person shooter' lanzado en 1993 ID Software— al menos una vez en la vida, resulta también complicado encontrar alguna plataforma en la que alguien no haya logrado ejecutar un port de DOOM en alguna ocasión. ¿Windows / Mac / Linux / Android / videoconsolas? Por descontado…

¿En tu navegador? Hecho. ¿En Twitter? Pues claro. ¿En un captcha? También. ¿En un test de embarazo? La duda ofende. ¿En una calculadora que use 770 patatas a modo de baterías? Sujétame el cubata. Pero… ¿y en la BIOS?

Recordemos que la BIOS es el sistema de software que reside en la propia placa madre de nuestro PC, y que su objetivo es el de inicializar (y, eventualmente, configurar y testear) el resto del hardware del sistema. La mayoría de los usuarios jamás hacen nada más que verla pasar segundos antes de que se cargue el sistema operativo en sus equipos, y los pocos que entran en ella lo hacen para poco más que alterar la secuencia de arranque.

CoreDoom llega a CoreBoot

Pues bien, hasta hace unos días, te hubiéramos contestado que no, que no había forma de ejecutar DOOM dentro de la propia BIOS. Pero eso fue hace unos días: ahora ya podemos decirte que DOOM prosigue su imparable expansión, y que ya ha desembarcado en Coreboot, la alternativa libre a las BIOS propietarias que hoy usan los PCs de System76 (los desarrolladores de la distribución Pop!_OS).

La clave de Coreboot es que cuenta con 'extensiones' (payloads) que podemos instalarle para personalizar el funcionamiento y las funcionalidades de nuestra BIOS. Y ha sido precisamente así, como 'payload' de Coreboot (a partir de la actualización 4.17 de éste), como el DOOM de 1993 ha llegado al campo de las BIOS.

Esta versión de DOOM, bautizada como CoreDoom (aquí su repositorio oficial), se basa en la versión ligera de DOOM conocida como DoomGeneric, y permite guardar los archivos .WAD de Doom (donde se guardan todos los elementos del mapa o mapas) directamente en la ROM de la placa. Como este 'port' es un recién llegado, cuenta con algunas limitaciones esperables que sus creadores esperan solventar en próximas fechas. Así, este DOOM carece de sonido, de soporte para teclado USB y de la opción de guardar partida.

Y algunos usuarios hablan de congelación del sistema una vez que salimos del juego para volver a la BIOS. Al margen de eso, ofrece la misma experiencia y aspecto para nuestras partidas de DOOM que a las que estamos acostumbrados cada vez que queremos darnos un garbeo por Marte para ametrallar demonios. Y si nos cansamos de esto, recuerda que CoreBoot ofrece otros juegos como Tetris (llamado Tint) y Space Invaders (GRUB Invaders).