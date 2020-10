Cada vez hay más fabricantes grandes que venden portátiles con Linux preinstalado: estas son las principales propuestas

Hace unos años, contar con una instalación de Linux funcional en tu ordenador portátil sólo podía significar dos cosas: o que eras un 'geek' de pata negra, capaz de revisar docenas de foros y blogs para afinar la configuración de tu sistema, o que eras una persona con mucha (mucha) suerte.

Y por supuesto, todos debíamos llevar a cabo la instalación borrando el Windows que viniera, inevitablemente, instalado por defecto. Así de mal estaba la cosa.

Pero es justo reconocer que en los últimos años la cosa ha cambiado bastante: no sólo instalar Linux en portátiles ha dejado de dar dolores de cabeza, sino que cada vez más fabricantes apuestan por este sistema operativo a la hora de lanzar sus equipos.

Desde grandes compañías como Dell y Lenovo, hasta pequeñas empresas (dedicadas a veces a fabricar, a veces meramente a ensamblar o reacondicionar equipos) que encuentran precisamente en Linux su gran reclamo comercial para empezar a posicionarse en el mercado, el abanico de opciones para los usuarios linuxeros es cada vez mayor.

De modo que, desde Genbeta, hemos querido hacer una recopilación de todas aquellas empresas vendedoras de portátiles con Linux que hacen llegar sus equipos a España:

Dell

El mayor de los fabricantes de portátiles con Linux, Dell es una multinacional que empezó a vender equipos con Ubuntu preinstalado en 2007 y la iniciativa ha cosechado tanta popularidad que su catálogo y prestaciones no dejan de crecer. Ofrecen dos gamas de portátiles con Linux: XPS 13 y Precision Mobile.

Ahora, aunque la única distribución Linux que ofrecen es Ubuntu LTS, sus equipos vienen también certificados como compatibles con Red Hat 8.

HP

HP es otro de los gigantes de Silicon Valley que se ha sumado a los lanzamientos de portátiles con Linux preinstalado. A principios de septiembre, si ir más lejos, presentó una nueva gama de portátiles llamada 'HP Zbook', que trae Ubuntu preinstalado, y que está certificada tanto para la distribución de Canonical como para Red Hat 8.

Los modelos portátiles en cuestión son los HP ZBook Fury 15 G7 y los HP ZBook Fury 17 G7.

Lenovo

Otra multinacional que ofrece equipos con Linux. Aunque su caso es algo distinto del de Dell: Lenovo ha pasado en algo más de tres años de bloquear intencionadamente la instalación de Linux en sus portátiles (mediante bloqueo en la BIOS) a anunciar, esta misma semana, que casi una treintena de modelos de las gamas ThinkPad y ThinkStation tendrán a partir de ahora Ubuntu como sistema operativo preinstalado opcional.

A eso se suma el lanzamiento, hace sólo unos meses,de tres modelos Lenovo ThinkPad con la distribución Fedora 32 Workstation preinstalada.

System76

System76 conocida por ofrecer un amplio catálogo de portátiles con Linux de gama media y alta, con un diseño bastante cuidado. Recientemente ha empezado a equipar sus equipos con Coreboot, una alternativa libre a las BIOS propietarias de los fabricantes de placas base.

Es una de las marcas más recomendadas en los foros oficiales de Ubuntu, cuya distribución ofrecen como opción preinstalada en sus equipos, junto a una versión derivada de la misma llamada Pop!_OS, desarrollada por la propia System76 (podemos elegir entre ambas durante el proceso de compra en su web).

Minifree

Imagen | FSF.org

Minifree es una compañía británica que ofrece portátiles con la certificación Respects Your Freedom concedida por la Free Software Foundation, que garantiza el cumplimiento de una serie de requisitos vinculados a la libertad del usuario.

Al igual que System76, sustituyen las BIOS propietarias por una alternativa libre, Libreboot en este caso. Al contrario que ellos, buscan su hueco en gamas más bajas y prefieren diseños meramente funcionales.

El sistema operativo que traen preinstalado es Trisquel, una distribución Linux 100% libre y de origen español, originalmente patrocinada por la Universidad de Vigo y apadrinada por Richard Stallman.

Purism

Purism quizá sea una marca conocida por su modelo de smartphone Librem 5 equipado con Linux, pero el grueso de sus ventas proviene de sus portátiles de gama alta, con una selección de software y hardware que, según afirma la compañía, se enfoca en proteger la libertad, privacidad y seguridad del usuario.

Sus modelos de portátil (los Librem 13, 14 y 15) traen preinstalado PureOS, una distribución 'rolling release' basada en Debian Testing y totalmente desprovista de software propietario, cuyo navegador (PureBrowser) es una variante de Firefox con privacidad reforzada.

Entroware

Los británicos Entroware cuentan con varios modelos de portátiles (con nombres extraídos de la mitología, como Kratos, Helios, Apollo, Zeus o Proteus), varios de ellos con una potencia gráfica dirigida al mercado de los gamers y del diseño 3D.

Como sistema operativo preinstalado, podremos elegir entre las versiones LTS (soporte a largo plazo) de Ubuntu y de su 'sabor' oficial Ubuntu Mate.

Por el tiempo que llevan en el mercado, y por el hecho de ofrecer 3 años de garantía, son considerados un proveedor bastante fiable.

Vikings

La compañía alemana Vikings fabrica o reacondiciona todo tipo de hardware: de equipos de escritorio a placas base, pasando por routers, servidores... y portátiles, que son los que nos interesan en este caso. Como Minifree, ellos también cuentan con la certificación Respects Your Freedom, y como ellos, también sustituyen la BIOS por Libreboot.

En algunos de sus modelos (Thinkpads reacondicionados para garantizar su compatibilidad con Linux), la garantía cubre hasta 3 años, aunque otros sólo están garantizados durante uno.

En lo relativo al sistema operativo, nos dan a elegir entre tres opciones: Debian, Trisquel y Parabola (una versión 100% libre de Arch Linux).

Tuxedo

Tuxedo es, como Vikings, una compañía alemana. Sus portátiles, de precio elevado, dan a elegir entre procesadores Intel y AMD, y cuentan con el atractivo de contar con una garantía a 5 años... que te da libertad abrir tu equipo con el fin de limpiar o cambiar alguna pieza.

Sus equipos permiten preinstalar OpenSUSE, Ubuntu o TUXEDO_OS, un derivado propio de Ubuntu con escritorio Budgie. Pero, además, cuentan con una línea de portátiles equipados exclusivamente con Manjaro Linux.

Además de eso, también son los responsables de la fabricación de Kubuntu Focus, el 'portátil oficial' de Kubuntu, pero éste sólo puede ser adquirido en Norteamérica, por ahora.

ThinkPenguin

ThinkPenguin (una referencia poco velada al 'Think Different' de Apple) nació en 2008 con la pretensión de ampliar la cuota de mercado de Linux entre los equipos con SO preinstalado. En algunos casos, la garantía de sus productos llega hasta los 3 años, pero dependerá siempre del artículo elegido.

Garantizan la compatibilidad de sus portátiles con "la mayoría de las versiones recientes de Linux", así como con OpenBSD y FreeBSD, pero ofrecen la opción de que les pidas la distribución Linux que prefieras preinstalar en tu equipo.

Slimbook

Slimbook es una compañía española que lleva operando desde 2015 y ofreciendo portátiles con opciones de hardware muy interesantes y equipados con Linux (o bien con Windows, o combinando ambos con arranque dual).

Entre sus múltiples modelos, ofrecen dos con el sello del proyecto KDE, equipados con la distribución KDE Neon, basada en Ubuntu. Otros de sus modelos vienen con un abanico mayor de opciones: Debian, Kubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora, etx.

VANT

VANT es la otra compañía española del listado: ofrecen una amplia gama de modelos desde los miniMOOVE (baratos y básicos) hasta los EDGE, ultrabooks con procesadores Intel Core de 10ª generación.

Su gama de distribuciones Linux instalables es bastante amplia: Ubuntu LTS, Linux Mint, Kubuntu LTS, Xubutu LTS, KDE Neon... y "distribución Linux a indicar".