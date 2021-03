12 canales de YouTube para relajarse, desconectar de la realidad un rato y bajar un poco la ansiedad

Si vives en el planeta Tierra es probable que estés algo estresado. Por eso es bueno desconectar un poco de la realidad, al menos por unos minutos u horas, e intentar relajarse y aclarar la mente.

Si no puedes o no quieres salir de casa siempre puedes aprovechar Internet. YouTube en particular, puede ofrecerte una ventana en la que mirar algo diferente para salir de la rutina, matar el aburrimiento, hacer ejercicio o simplemente relajarnos un poco.

La siguiente es una lista de canales de YouTube que transmiten vídeos en los que usualmente nadie habla, algunos pueden parecer extraños, pero para algunas personas son lo suficientemente hipnotizantes como para relajarlas, esta servidora incluida. Siéntanse libres de dejar sus propias recomendaciones en los comentarios según lo que les funcione a ustedes.

RailCowGirl

Esta fue una recomendación de Owen Williams en YouTube y la inspiración para armar esta lista. Es simplemente la transmisión en vivo de un tren que recorre las líneas de Noruega. Nada más. La vista es en primera persona y el paisaje es bonito y acogedor, es extremadamente fácil apagar el cerebro y mirar el horizonte por unos minutos ahí.

RailCam Netherlands

Este se lo tenemos que agradecer a mi compañero Toni Castillo que mantiene el vídeo abierto en una pantalla para relajarse un poco. Es simplemente una cámara en vivo que muestra una intersección en Helmond, Holanda. Es un espacio muy calmado y apenas ves pasar algunos coches y personas en bicicleta. Puede ayudar con una sensación breve de normalidad y paz.

Odd Tinkering

Este se ha convertido rápidamente en uno de mis canales de YouTube favoritos. Es un señor danés que restaura todo tipo de "antigüedades", incluyendo muchas consolas de videojuegos viejas que están dañadas y amarillas y las deja como nuevas. El vídeo tiene sus toques de ASRM y tanto el proceso como los resultados suelen ser extremadamente satisfactorios.

Restoration and Restore

Este es otro canal de restauraciones, aunque un poco más dramático. Aquí el creador usualmente muestra un producto encontrado en la basura en unas condiciones nefastas y lo restaura hasta que queda funcional. Muchas veces reemplaza partes o limpia y repara las que puede. También tiene su toque ASMR y los resultados son bestiales.

Watercolor by Shibasaki

Este es el canal de un artista japonés que se especializa en acuarelas. Muchos de sus vídeos son tutoriales para que aprendas a pintar, y otros son pinturas rápidas que hace en apenas unos minutos y que lucen simplemente sensacionales. Mirarlo trabajar es un placer y también es muy relajante.

Glavnyiy Mehanik

Este es un canal ruso de un artesano que crea muchas cosas con metal. Sus vídeos también son hipnotizantes y aunque sus creaciones son de un estilo bastante más rustico, no deja de ser genial ver como le da nuevas formas a algunos objetos cotidianos.

Chyrosran22

Chyrosran22 es un canal dedicado exclusivamente a los teclados mecánicos y el contenido que más abunda en él son los vídeos que muestran como suenan los diferentes switches y teclas de una enorme variedad de teclados raros, vintage o incluso modernos de nicho. Si eres de los que aprecia este tipo de sonidos, tendrás contenido de sobra.

Yummyboy

Aunque puede que estos vídeos te den hambre, también te van a hipnotizar. Yummyboy principalmente muestra vídeos de comida callejera coreana. Rara vez alguien habla, salvo las voces de fondo que se escuchan. Las preparaciones son tan raras (para un occidental) como fascinantes. Soy de las que pasa horas viendo estos vídeos por las noches.

DancingBacons

Este es otro canal de comida callejera, pero aquí visitan más países de Asia y muestran preparación y platos mucho más variados. Además, este canal tienen un encanto particular y son las reacciones de una chica que prueba todas las comidas al final, sin decir una palabra. Tienen que verlo para entender, me ha aumentado la esperanza de vida solo con mirarla.

JunsKitchen

El canal de Jun es otro de mis favoritos desde hace años. Es un chico japonés que cocina platos sumamente elaborados y cuidados con una precisión de laboratorio. Y todo lo hace frente a sus adorables gatos, a veces para ellos. Ni un solo vídeo de este canal tiene perdida.

Liziqi

Liziqi es toda una celebridad en China, y su canal de YouTube también se ha hecho extremadamente popular en occidente. Forma parte de ese fenómeno de influencers que viven la vida rural y hacen de todo a mano. El canal de Liziqi es hipnotizante y para alucinar un poco viendo la ridícula cantidad de habilidades que esa mujer tiene y todo lo que fabrica. Además, la producción y fotografía de los vídeos es extremadamente profesional.

Dianxi Xiaoge

Dianxi Xiaoge es otra influencer china que hace vídeos de cocina en el mundo rural. Aunque en estilo similar a Liziqi, este solo muestra preparación de alimentos, es tan fascinante como adictivo por lo diferente que es a lo que muchos conocemos del otro lado del mundo. Además, hay un perrito muy gracioso pidiendo comida en todos los vídeos.