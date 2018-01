"3 cosas", recibe tres recordatorios mensuales en tu bandeja de entrada con lo que más te importa

Si eres una persona olvidadiza o con una agenda muy apretada, seguro llevas al menos un calendario o lista de tareas cargados de recordatorios y alertas para intentar no pasar nada por alto.

El detalle en esta práctica está que entre tantas notificaciones y timbres sonando, a veces las prioridades se confunden. Quizás es por eso que algo tan simple como 3things pueda serte de alguna utilidad para recordar lo que es más importante para ti.

3things es una web extremadamente mínima. Su única función es la enviarte recordatorios mensuales con las tres cosas que consideres más importantes. 12 recordatorios mensuales en total, nada más.

No necesitas instalar nada ni crear una cuenta, solo escribir tus tres recordatorios, tu dirección de email y presionar el botón "Remind Me Once a Month". Una buena iniciativa para empezar el año nuevo.

Si tiendes a olvidar tus metas incluso cuando tomas notas de ellas, es probable que sea porque también olvidas revisar esas notas. Recibir estos 12 recordatorios al mes en tu correo pueden ser una buena forma de darle prioridad a solo tres cosas que verdaderamente necesites hacer.

