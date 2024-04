Amazon quiere que dejemos de devolver masivamente algunos productos. Su solución es advertir al usuario con una etiqueta

Una de las grandes ventajas para el usuario a la hora de comprar en Amazon es la posibilidad de devolver cómodamente cualquier producto, ya que la compañía no suele poner prácticamente ninguna pega cuando no hemos recibido lo que pensábamos pedir, nos hemos equivocado de talla, o el producto no haya llegado en buenas condiciones, entre otros múltiples motivos.

Sin embargo, las continuas devoluciones en Amazon también suponen un problema para el planeta, pues se genera un gran residuo. De hecho, en 2021 veíamos cómo la empresa arrasaba con millones de productos sin vender en sus almacenes de Reino Unido, resolviendo en gran medida esto mediante un programa para que empresas de terceros pudieran vender productos devueltos como usados.

Una etiqueta en productos que se devuelven con frecuencia

Otro de los problemas de las devoluciones son el gasto en transporte que se genera. Muchas de las tiendas de Inditex han optado por dejar de ofrecer devoluciones online gratuitas, haciendo que el usuario tenga que pensárselo algo más si quiere pedir un producto por Internet (o ir al local a devolverlo gratis). Amazon por su parte también ha optado por poner solución a ello, aunque su remedio es más bien pasivo: marcar con una etiqueta aquellos productos que se han devuelto con frecuencia.

Imagen: The Verge.

La compañía comenzó desde hace un tiempo a advertir qué productos se han devuelto con frecuencia. Para ello encontraremos una etiqueta en sus productos, advirtiendo al usuario de que quizá lo que acaba llegando no suele convencer. Esto es lo que comentaba Betsy Harden, portavoz de Amazon, al medio The Information:

"Actualmente mostramos información sobre el porcentaje de devoluciones en algunas páginas de detalles de productos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones de compra con mayor información".

Tal y como se muestra en la imagen, la advertencia aparecerá bajo los detalles del producto y en color amarillo, advirtiendo de que el producto ha sido devuelto con frecuencia y recomendándonos echarle un vistazo a los detalles y a las reseñas de los usuarios para conocer más información sobre el producto.

A pesar de que esta práctica parece no haberse expandido a nivel global, a lo largo de este tiempo hemos encontrado casos de usuarios que se han encontrado con esta etiqueta. Uno de los más recientes es el de las carcasas FineWoven originales de iPhone de Apple, las cuales no acabaron convenciendo como sustituto a las de cuero. Un usuario publicaba en redes sociales la advertencia que Amazon ofrecía a los usuarios que compraban estas carcasas, indicando que se trata de un producto que se acaba devolviendo frecuentemente.

La intención de Amazon con esta técnica es doble: por un lado, informar a los usuarios de posibles fraudes, y por otro, frenar las devoluciones innecesarias que generan costes extra a la compañía.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2023.

Imagen | Bastian Riccardi

En Genbeta | Las tiendas 100% automatizadas de Amazon no lo eran tanto. La realidad es que 1.000 trabajadores en la India revisaban las compras