En esta web puedes diseñar patrones con variaciones infinitas y descargarlos en SVG, JPEG o PNG

PatternPad es una de las webs más geniales y útiles que me he conseguido en algún tiempo. Me había encontrado antes con herramienta similares para crear patrones, pero eran de pago o me ponían muchas limitaciones a la hora de descargar mi diseño.

En PatternPad puedes crear cuantos diseños de patrones quieras y puedes descargarlos todos en formato vectorial SVG, en PNG, o en JPGE. El editor te ofrece muchas opciones de ejemplo que puedes personalizar con alto nivel de detalle. Es un excelente recurso de diseño gratuito.

Crea tu propio patrón geométrico único

Ya sea que quieras usar un patrón para añadir a tu web, a una presentación, o a cualquier diseño que necesites, esta herramienta te ofrece muchísimas posibilidades. Es gratis, fácil de usar y solo necesitas una pestaña del navegador.

El editor te permite personalizar la paleta de colores, puedes elegir cada color de forma manual con el selector, o puedes navegar entre una selección de paletas prediseñadas. También puedes personalizar la cantidad de columnas y filas del patrón.

Hay una docena de estilos predefinidos para los patrones, pero si no te gusta ninguno, puedes ajustarlo con varias opciones de personalización que permiten cambiar la densidad de las formas, el tipo de formas, el tamaño del espacio entre ellas, el porcentaje de repetición y más.

Al terminar puedes descargar tu patrón de un tamaño en pixeles tan grande como se te ocurra. Por defecto se te ofrece un SVG de 1000px de ancho, pero tienes la opción de aumentarlo o reducirlo y de cambiar el formato.