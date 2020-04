Esta web se autodestruirá en 24 horas si no le enviamos un mensaje

86.400 segundos o, lo que es lo mismo, veinticuatro horas. Eso es lo que tardará esta página web en autodestruirse si en ese espacio de tiempo no recibe ningún mensaje de alguna persona.

El nombre de esta web ya lo deja bastante claro, ya que la han bautizado como 'This Website Will Self Destruct' (esta página web se autodestruirá), justo al lado de una cuenta regresiva que indica cuántos segundos le queda de vida.

Evita que esta web muera

Ese contador se reiniciará (es decir, a 86.400 segundos) cada vez que alguien envíe un nuevo mensaje. En la parte inferior encontraremos un pequeño formulario con el que escribir un nuevo mensaje y mantener esta página con vida.

"Puedes enviarme mensajes usando el formulario de abajo. Si paso 24 horas sin recibir un mensaje, me autodestruiré permanentemente y todo será borrado de mi base de datos".

La gracia de esta web es que, además de tener esta cuenta atrás, es que otras personas podrán leer lo que escribas, "pero tu nombre o identidad no se unirá a nada, así que siéntete libre de decir lo que piensas".

Por eso, si pulsamos en el botón "read a message", automáticamente aparecerá un mensaje en la parte superior, que ha sido enviado por algunas de las personas que escribieron anteriormente.

También existe un botón por si "te sientes deprimido". Si lo pulsas, automáticamente aparecerán un listado de páginas y organizaciones que tienen misión ayudar a personas que están pasando por un mal momento.

El diseño, sencillo y que parece dibujado a mano, es uno de los puntos también atractivos de esta sencilla web. Páginas como esta demuestran que se pueden crear páginas con un "simple" cometido y seguir siendo muy interesantes.