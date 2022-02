Esta web te ofrece docenas de herramientas gratuitas para manipular y extraer datos de mapas

Dice el geógrafo Gersón Beltrán] que estamos en la 'Edad de Oro de la cartografía' (aunque esté muriendo como profesión) gracias a dos hechos: "la capacidad de conectar todo gracias a Internet y a los dispositivos móviles, y la capacidad de compartir toda esa información en todo el planeta".

Si hace tres días leías en Genbeta sobre una web que te permite crear gratis tus propios mapas en alta definición listos para imprimir, hoy te traemos otra web que recopila y te permite acceder gratuitamente a múltiples herramientas online relacionadas con mapas, bien destinadas a extraer información de los mismos, bien a usarlos para visualizar más claramente dicha información.

Docenas de utilidades gratuitas

Te hablamos de Free Map Tools, una web que, según explican sus creadores en la portada de la misma "permite a los visitantes utilizar mapas de forma fácil y rápida para medir, buscar y superponer elementos de marcado en mapas para una amplia gama de usos útiles".

En dicha portada se destacan las cuatro herramientas más populares que ofrece la web, pero es posible también acceder a un listado completo de las mismas: 31 herramientas generales, para todo tipo de localizaciones, y otras 52 relacionadas únicamente con los códigos postales de ciertos países (España, por desgracia, no se encuentra entre ellos).

Así, es posible delimitar un área dentro del mapa (ya sea dibujándolo si tiene forma irregular o si no conocemos el centro exacto de la misma, ya sea estableciendo un radio a partir de un punto), y que las herramientas de Free Maps Tools nos calculen la extensión de la misma, o la población que contiene o que nos destaquen los municipios contenidos dentro de la misma.

También es posible calcular la distancia entre dos puntos, mostrar una ruta de viaje o establecer el mejor punto para una reunión de tal modo que todos los asistentes tengan que recorrer una distancia similar.

Varias de las herramientas de Free Map Tools permiten exportar los datos en formato KLM, para poder llevar los puntos y rutas que marquemos a otras aplicaciones

Cada herramienta cuenta con su propia sección, en la que se detalla su utilidad y modo de uso. Es posible que algunas herramientas muestren un aviso ("Unfortunately, due to a large price increase in back-end services, we can no longer offer some features on this page") advirtiéndonos de que sus funciones está limitadas desde 2018, a causa de un aumento de los precios de la API de Google Maps. Por fortuna, la mayor parte de ellas están basadas en la API de su rival 'abierto', OpenStreetMap.