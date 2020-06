Esta web te permite saber qué sucedió en una fecha aleatoria del pasado o la que tú elijas

Era domingo bajo el signo de Virgo. El presidente de Estados Unidos era George W. Bush. En esa semana especial de septiembre los estadounidenses escuchaban I'm Real de Jennifer Lopez. En el Reino Unido Let's Dance de Five estaba entre los 5 primeros éxitos. Chelsea Walls, dirigida por Ethan Hawke, era una de las películas más vistas de aquel año, mientras Time and Again de Nora Roberts era uno de los libros más vendidos.

Todo esto, y un poco más, es lo que nos cuenta TakeMeBack.To sobre el 16 de septiembre de 2001. Una web que nos hace un viaje al pasado, contándonos qué sucedía entonces, con solo pulsar el botón Random Day o elegir una fecha.

TakeMeBack.To, descubriendo qué sucedió en una fecha concreta

Esta interesante web, una vez aterrizado en un día concreto, nos permite obtener un poco de información general sobre lo más destacado de ese día y, además, conocer qué triunfaba en el mundo cinematográfico, musical y editorial, así como recordar qué sucesos históricos se conmemoraban o se produjeron en esa fecha.

Podemos ver cuáles eran las películas de aquellas fechas más populares, descubrir que eventos históricos, cumpleaños o muertes de personajes importantes tuvieron lugar, descubrir las listas musicales de éxitos con acceso directo a los videoclips o comprobar los resultados deportivos de algunos deportes como el fútbol americano.

TakeMeBack.To, además, nos permite acceder a compras que tienen que ver con una fecha que seleccionemos, pudiendo obtener revistas de entonces y otro tipo de material acorde a la época.