FreddieMeter: compara cuánto se parece tu voz a la de Freddie Mercury

Freddie Mercury es una de las voces más reconocibles e importantes del último siglo. La discografía de Queen nos ha dejado algunos himnos y canciones inolvidables, y es por eso que el cantante británico tiene muchos imitadores a lo largo del planeta.

De todos modos, una cosa es cantar "como" Freddie Mercury y otra diferente cantar "igual" que él. Bajo esta premisa nace FreddieMeter, una página web que nos permite comprobar lo mucho (o poco) que se parece nuestra manera de cantar a la del frontman de Queen.

Un 'Singstar' para los fans de Queen

La web está muy bien diseñada y ha sido creada por The Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y su gerente Jim Beach en memoria de Freddie Mercury, que murió en 1991 por causas relacionadas con el SIDA.

Una vez que pulsemos el botón de "Let's do it" nos permitirán elegir entre cuatro conocidas canciones de Queen: 'Don't Stop Me Now', 'We Are The Champions', 'Bohemian Rhapsody' y 'Somebody To Love'.

En la web ya nos dicen que es mejor utilizar auriculares, para que el micrófono detecte solo nuestra voz. Eso puede dar situaciones un tanto cómicas, y que nuestros vecinos nos escuchen cantar a toda potencia sin que haya música de fondo.

Tras permitir que la web detecte nuestro micrófono, entraremos en una especie de 'Singstar' o Karaoke en el que debemos seguir la letra y cantar la canción que hemos elegido. Al terminar nos dará una puntuación, en la que nos indicarán cuánto se ha parecido nuestra interpretación a la de Mercury.

Dividen la puntuación en tres áreas, 'Pitch': qué bien hemos dado las notas, 'Melodía': qué bien hemos dado las notas en relación unas con otras y 'Timbre': cuánto se parece nuestra voz a la de Mercury.

Un dato importante es que sus creadores aseguran que nuestro audio "no es analizado ni subido a ningún servidor", así que nuestra voz y nuestra interpretación "será privada".