Haz un viaje en el tiempo con este sitio que te lleva a ver los vídeos más populares en YouTube hace exactamente 10 años

YouTube lleva casi 15 años entre nosotros, en todo ese tiempo la plataforma de vídeo ha cambiado muchísimo, no solo en aspecto y funcionamiento, sino en la enorme cantidad de usuarios que tiene y la visibilidad que experimentan muchos de sus creadores más famosos.

Pero si algo no ha cambiado en YouTube son los ingredientes que suele tener un vídeo para hacerse viral, y cómo lo puedes comprobar gracias a la web YouTube Decade, venimos viendo y escuchando casi el mismo tipo de vídeos desde hace años.

Todos los días una nueva lista con los vídeos más populares hace una década

En YouTube Decade te vas a encontrar una pequeña lista con los vídeos más populares que se subieron a YouTube hace exactamente 10 años. Cada 24 horas la lista se actualiza y tienes otra tanda de vídeos.

Mientras los vídeos más populares en la historia de YouTube cuentan con cientos de millones de visualizaciones, algunos en estas listas no llegan ni al millón, virales pasajeros y olvidados.

Otros en cambio, son un poco inmortales, como este. La parte que seguro más te va a "encantar" es que la calidad de casi ninguno tiende a pasar de 480p, pues estamos hablando de una época en la que el HD era raro y apenas llevaba un año siendo soportado por YouTube.

Si visitas YouTube Decade durante 2019 no te vas a encontrar ningún vídeo de la era post Flash, porque no fue hasta el 2010 que YouTube comenzó a experimentar con su reproductor HTML5, y tampoco esperes encontrar ningún vídeo de más de 10 minutos, porque no fue sino hasta el 2010 que elevaron el límite a 15 minutos.

Desde esta web puedes hacer un interesante viaje en el tiempo, si llevas esa cantidad de años utilizando la plataforma quizás te consigas algún vídeo que viste en su momento y recuerdes esos días, o quizás eres demasiado joven para recordar lo qué pasaban en YouTube hace 10 años.