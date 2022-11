He usado Tune My Music y he conseguido pasar mis playlist de Spotify a otras plataformas muy fácilmente

Es una realidad que en la actualidad existe una gran cantidad de servicios para poder escuchar música en streaming a través de una suscripción mensual o anual. Al existir varias opciones, siempre podemos irnos con aquella plataforma que se adapte mejor a nuestro bolsillo, aunque esto es algo complicado de hacer. Normalmente, cuando estás instalado en una plataforma, creas tus listas con las mejores canciones para momentos especiales o para tus fiestas. Pero a la hora de querer mudarse de plataforma, esta puede ser una razón para no hacerlo.

No es cómodo tener que estar replicando las playlist que ya tienes generadas para cambiar por ejemplo de Spotify a Amazon Music o a otra plataforma. Es por ello que muchas personas deciden no hacer un cambio a otra aplicación, pese a que tenga un precio más económico, para no tener que hacer este proceso. Pero lo cierto es que tras probar la herramienta Tune My Music hemos quedado impresionados lo rápido que se pueden exportar las listas de una plataforma a otra.

La forma más fácil de mudarte de plataformas musicales

Tune My Music es un servicio alojado en una página web que es capaz de copiar todas las pistas que tengas en un servicio para poder copiarlas en otra. El precio es completamente gratuito hasta un máximo de 500 canciones, pero si quieres ir un poco más allá el precio es de 4,5 dólares al mes.

Además de copiar todas las listas de una plataforma a otra para poder mudarte, vas a poder realizar sincronizaciones automáticas en su plan prémium. Esto es interesante si quieres mantener dos servicios en funcionamiento a la vez y que cuenten con las mismas canciones. Es decir, al agregar una canción a una playlist de Spotify, por ejemplo, también aparecerá en la playlist de Apple Music. Y es que algo realmente atractivo con lo que cuenta es que prácticamente todas las plataformas de música están incluidas en su base de datos.

Para poder hacer uso de esta plataforma en su forma gratuita para migrar entre dos plataformas, simplemente se tienen que seguir los siguientes pasos.

Acceder a la web de Tune My Music. Pulsa en Comencemos Selecciona la plataforma desde donde vas a enviar los datos.

Inicia sesión con tus credenciales y autoriza el acceso a tus canciones. Copia la URL de la lista a traspasar, o haz que la web la cargue automáticamente.

Selecciona la plataforma de destino e inicia sesión, concediendo los permisos necesarios. Revisa las listas que vas a mover y pulsa en Comenzar a Mover mi Música.

A partir de ese momento se va a comenzar a realizar la migración de la lista. Es importante destacar que prioritariamente se van a poder transferir aquellas listas que hayas creado tu mismo, y no otras que sean propiedad de la plataforma, por ejemplo. El proceso es realmente rápido, aunque recuerda que se cortará a las 500 canciones que se transfieran en la modalidad gratuita.