Keanu Reeves y su perro asaltan el Área 51 en este minijuego inspirado por la locura colectiva que inunda las redes sociales

La quedada para asaltar el Área 51 ya ha sido todo un éxito, y si no sabes bien de qué demonios estamos hablando, probablemente no has estado entrando mucho a las redes sociales últimamente. Los usuarios de Facebook, Reddit, Twitter, 9GAG, etc., no han parado de producir memes al respecto.

El ridículo evento en Facebook que tiene como objetivo asaltar las instalaciones de una de las bases ultrasecretas más famosas en los Estados Unidos para "ver a los aliens", ya cuenta con más de 1.7 millones de "asistentes confirmados", y se ha convertido en todo un fenómeno viral que ha inspirado más de una campaña publicitaria y algún juego tonto como este:

Raiding Area51, un mod del juego del dinosaurio de Google Chrome

Raiding Area51 es un minijuego para el navegador extremadamente simple, pero que combina dos de los memes más grandes de la web: Keanu, su querido perro, y el asalto al Área 51. El juego es ultra sencillo, solo tienes que saltar esquivando los obstáculos mientras Keanu avanza automáticamente.

Puedes jugar desde tu smartphone o desde el ordenador, solo necesitas usar la barra de espacio si estás en el escritorio, o simplemente tocar la pantalla para saltar si estás desde el navegador móvil. La velocidad a la que se mueven Keanu y el perrito va aumentado conforme avanzas, y los obstáculos se van multiplicando.

Si te parece familiar es porque está "inspirado" en el juego del dinosaurio de Google Chrome. Básicamente su creador dice que simplemente modificó ese juego para crear este. Es mayormente una tontería, pero para entretenerse un rato intentando lograr una puntuación alta, es más que aceptable, y pone a prueba tus reflejos y paciencia.

Si quieres ver una transmisión en vivo del juego programado para continuar por siempre, puedes mirar este vídeo en YouTube que siempre tendrá el mayor puntaje.