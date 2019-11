Llega la aplicación web progresiva de Outlook

Microsoft sigue dando pasos para convertir muchas de sus herramientas en aplicaciones web progresivas (PWA), y ahora llega el turno para Outlook: su conocido cliente de correo electrónico.

Esto significa que podremos instalarla en cualquier sistema operativo que tenga soporte para este tipo de aplicaciones, como es el caso de Windows, macOS y Chrome OS.

Desde un navegador basado en Chromium

The Verge informó hace unas horas que la compañía había lanzado la PWA de Outlook. Un lector de Thurrott, Nick DeLena, fue el primero en asegurar que llegó a ver un botón de "instalar" en la barra de direcciones de Brave.

Es una buena noticia para los usuarios de Outlook que quieran utilizar la mayor parte de sus funcionalidades, contando con una mejor caché y sin perder las notificaciones (la experiencia se parecerá mucho a la que tenemos en la aplicación tradicional).

Microsoft ha ido adoptando poco a poco aplicaciones web progresivas. Lo bueno de estas webapps es que no necesitan abrir el navegador, y (en teoría) consumen menos recursos que tener una app abierta en una pestaña fijada permanentemente.

Si vamos a Outlook.com desde un navegador basado en Chromium (como es el caso de Chrome y Brave) veremos el botón de instalar al final de la barra de direcciones (tal y como aparece en la captura superior).

Yo he probado a desde macOS con ambos navegadores y todavía no me ha aparecido esta funcionalidad. En cambio, a mi compañero Antonio Sabán si le aparece activada esta opción. Quizás se trate de un lanzamiento gradual (por países o usuarios) y en los próximos días veamos el botón que nos permite instalar la PWA.