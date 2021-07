Las mejores alternativas a la web de Renfe para comprar billetes de tren cuando te falla o da errores

Ayer contábamos cómo, ante los problemas de la web de Renfe para comprar billetes desde el extranjero, la compañía ofrece la esperpéntica solución de usar un VPN y cambiar la hora del equipo. El problema no parece tanto comprar desde fuera de España como de incompatibilidad (por diseño) con algunas tarjetas extranjeras.

Sin embargo, los problemas con la web de Renfe han sido recurrentes desde sus inicios. Por ello, para tratar de evitarlos, vamos a contarte qué alternativas hay a Renfe.com para comprar billetes de tren y poder llegar al destino deseado sin tener que recurrir a ir a una estación o a llamar por teléfono.

Trenes.com

Trenes.com presume de ofrecer billetes de tren, AVE y trenes internacionales más baratos. No podemos saber si es cierto en la mayoría de casos. Sin embargo, haciendo una comparación rápida con Renfe.com, podemos ver que para un billete de Alvia de Sevilla - Madrid, el precio de Trenes.com es de 67,90 euros mientras que el de Renfe sale dede 90,30 euros.

Es un descuento considerable. Hay que tener en cuenta, eso sí, que para pagar solo podremos utilizar tarjetas de débito, crédito o Sofort, nada de PayPal.

Renfe vs Trenes.com

En general, se habla muy bien de la web, aunque algunos usuarios señalan que no siempre todos los trayectos de Renfe.com les salen disponibles. Es decir que lo ideal sigue siendo ir a la web de Renfe a mirar horarios, para luego, si nos interesa o aquella nos da problemas, efectuar la compra en Trenes.com.

También hay que tener en cuenta que los billetes pueden no ser exactamente los mismos. Por ejemplo, Trenes.com no permite aplicar descuento de familia numerosa, ni transportar bicicletas ni animales, pues, de nuevo, ofrecen las tarifas más baratas, que no los incluyen.

En cuanto a anulaciones y cambios, esto es lo que dicen en su web:

"Dispone de 20 horas desde la emisión de los billetes o hasta 50 minutos (siempre dentro de estas primeras 20 horas) antes de la salida del tren para realizar la anulación de cualquier billete, en este caso se le devolverá el importe total de los billetes. En ningún caso se podrán devolver los gastos de emisión de los billetes."

Lo más problemático de Trenes.com es que los precios que muestran en la búsqueda no incluyen tasas, que en un trayecto de ida y vuelta entre Madrid y Sevilla ascienden a 7,96 euros. Pasando el precio de 159,15 euros a 167,11 euros.

Trainline

Trainline es otra alternativa a Renfe.com en la que podemos comprar billetes de Renfe, Ouigo, Alsa, Trenitalia y SNCF. Presenta una interfaz de búsqueda bastante moderna. Además, frente a por ejemplo Trenes.com, Trainline permite pago con PayPal, tarjetas y Apple Pay, que ya es bastante flexibilidad.

A diferencia de Trenes.com, Trailine muestra las tasas de los billetes antes de llegar al momento del pago. Sin embargo, en un trayecto Sevilla - Madrid no había, como sí ocurría en la otra web. Otra cosa que no podemos adquirir desde esta web es un billete para mascotas, aunque aseguran que están trabajando en ello.

También con Trainline es recomendable seguir haciendo búsquedas paralelas con Renfe, pues en las búsquedas, la disponibilidad de horarios respecto a la web oficial también puede llegar a variar.