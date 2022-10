Pidieron a una IA que representara la evolución humana (y post-humana) en imágenes: el resultado es este escalofriante vídeo

Con herramientas tales como DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, hemos visto cómo la gente ha creado verdaderas maravillas. La generación de imágenes por medio de estas inteligencias artificiales ha dado lugar a proyectos tan increíbles como el cómic enteramente generado por una de estas IAs, o la creación de vídeos totalmente modificados a partir de este tipo de herramientas.

Gracias a sus modelos de lenguaje, estas IAs permiten al usuario generar imágenes a partir de una descripción de texto. Sin embargo, durante estos últimos meses, algunos usuarios han ido mucho más allá y por medio de varias herramientas han conseguido generar vídeos asombrosos mediante la superposición de muchas de estas imágenes. Un ejemplo es lo que ha conseguido el artista del que vamos a hablar a continuación, representando la evolución humana a través de un vídeo cambiante repleto de imágenes generadas por Midjourney y Stable Diffusion.

Fabio Comparelli, descrito a sí mismo como creador de contenido digital, cuenta con varias obras de arte realizadas con estas inteligencias artificiales. Sin embargo, lo peculiar de sus obras es precisamente su arte para crear vídeos con múltiples imágenes generadas por IA. La última de ellas tiene por tema la evolución humana, una sorprendente transformación que comienza desde nuestros antepasados primates, pasando por las múltiples especies hasta el presente, y finalizando con una transición hacia un futuro distópico en el que finalmente dejamos de existir.

What happens when you ask an AI to generate "Human Evolution."



This is terrifying. pic.twitter.com/pmXneYQA9g