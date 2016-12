"Sé lo que descargas en BitTorrent", la web que te dice lo que se han bajando tus vecinos y amigos

La de BitTorrent es una de esas tecnologías que millones de personas utilizan a diario y que la mayoría cree que es anónima y segura. Pero la verdad es que si lo utilizas sin una VPN, proxy o seedbox posiblemente todo el mundo pueda saber lo que te has estado bajando, y esta es una web que te lo demostrará en un momento de la manera más directa que se puede hacer.

'I Know What You Download' es una página que accede a los registros públicos de tu IP para enseñarte lo que te has bajado por BitTorrent en los últimos días. También te permite saber lo que se han descargado desde otras IPs parecidas a la tuya, e incluso te permite crear un enlace para "adivinar" lo que se ha descargado un amigo.

¿Alguna vez has pensado cómo se las apañan algunas agencias gubernamentales para saber si has descargado contenido que viole copyright? Pues esta veterana página se encarga de hacerlo. Para ello ya tiene información sobre 460.000 torrents en su base de datos con las más de 70 millones de IPs únicas que han ido registrando en el último mes.

Estos datos pueden ser utilizados en tu contra

Detrás de la web hay una seria advertencia, porque sus creadores han asegurado que están comprometidos con la distribución a titulares de derechos, plataformas publicitarias, organizaciones policiales y organizaciones internacionales de información relacionada con actividades de descarga de torrents, y que esta página es sólo un escaparate para promocionarse demostrando lo que son capaces de hacer.

Esto quiere decir que todo lo que veas en ella, los propietarios de la web podrían vendérselo a las autoridades para que te denuncien, o a empresas de publicidad para que sepan lo que te gusten y te envíen publicidad acorde a tus gustos. Y si no te gusta no tienes mucho que hacer, porque por lo general no suelen hacer caso a quienes piden que se eliminen los datos públicos.

Por lo tanto, la página puede ser divertida para saber qué es lo que se puede haber descargado desde tu IP, para saber lo que se han bajado tus vecinos, o incluso para cotillear para lo que utilizan BitTorrent tus amigos o familiares. Pero ten en cuenta eso, que si le envías un enlace a un amigo para saber lo que se baja esos datos también serán públicos.

Enlace | I Know What You Download

