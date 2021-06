15 novedades de Windows 11 con respecto a Windows 10 que hemos encontrado en la gran filtración del nuevo Windows

Ayer te contábamos que una build preliminar de Windows 11 se había filtrado y que, finalmente, habíamos podido echar un vistazo al nuevo sistema operativo de Microsoft.

Algunas de las (no tan numerosas) diferencias con respecto a Windows 10 saltaban a la vista en el mismo momento en que se terminaba de cargar el sistema, pero otras han requerido un poquito más de uso para detectarlas.

Te contamos cuáles son (sabiendo, claro, que estamos ante una versión preliminar y que algunos cambios pueden añadirse o desaparecer en el Windows 11 definitivo que se presentará la semana que viene).

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa