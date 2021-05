Gracias, pero no: el nuevo widget de 'Noticias e intereses' de Windows 10 es uno de los peores añadidos a la barra de tareas

La barra de tareas de Windows 10 tiene un nuevo widget desde hace algunas semanas. Su nombre es 'Noticias e intereses', y mi experiencia con él hasta ahora es que es una de las peores cosas que le han añadido a mi barra en años.

Las razones son simples: el widget duplica funciones que ya tiene Windows 10 sin mejorar sobre estas, no es configurable y añade molestias innecesarias en el camino. Y, de extra: aumenta aún más las inconsistencias de diseño en un sistema que no necesita más de esto.

Todo lo malo sobre el widget 'Noticias e intereses'

'Noticias e intereses' es una cosita extraña con tarjetas de información con los bordes redondeados, diseño que no se aplica a absolutamente nada más en el sistema por ahora, y ese es de muy lejos el menor de sus pecados.

'Noticias e intereses' aparece por arte de magia en tu barra tras actualizar Windows 10 sin previo aviso y sin pedir permiso. 'Noticas e intereses' muestra todo tipo de información local como el tiempo, finanzas, deportes, tráfico y noticias. Aunque puedes decidir si quitar las primeras cuatro, no puedes eliminar las noticias.

Tienes que ir a la web de MSN para poder configurar lo que aparece en el widget

Luego está el tema del contenido y su personalización. 'Noticias e intereses' es un servicio de Microsoft insertado en Windows 10 de forma muy extraña, no se puede configurar desde Windows 10, hay que ir a la web de MSN a hacerlo.

¿Por qué hay que abrir una web externa para configurar una función de Windows 10?

Pero, pausa para reírnos, la configuración de intereses está rota y el widget va a mostrar las noticias que le venga en gana sobre los temas que le venga en gana, no los temas que elijas desde la web de Microsoft News. No basta que una función del sistema operativo no se pueda configurar desde el sistema operativo y haya que abrir un sitio web externo, sino que igual no funciona.

No importa lo que elijas aquí, el widget muestra las noticias sobre los temas que le parezca, la selección de intereses está rota

Pero esto no acaba aquí, no hace falta ni hacer click para que 'Noticias e intereses' asome su cara donde nadie le ha llamado. El widget tiene función de hover, es decir, se activa simplemente pasando el puntero del mouse por encima de él, por lo que vas a activarlo múltiples veces en tu día sin querer, y esto no se puede desactivar por ningún lado.

Y finalmente, porque no puedo evitar mencionarlo: ¡Los iconos del widget se ven pixelados!

Añadiendo lo que nadie pidió e ignorando lo que está a medias

De poco sirve que le digas que no te gusta una historia, sigue mostrando las mismas cosas

Lo más "gracioso" de todo esto es que, este widget no aporta nada nuevo a Windows 10. Todas sus funciones ya existen a través de aplicaciones del mismo Windows 10. La aplicación El Tiempo y su baldosa dinámica en el menú inicio hace exactamente lo mismo que el widget: mostrar el estado del clima, y lo hace mejor, con más opciones, más información, y múltiples ubicaciones.

La aplicación de Noticias ofrece lo mismo que este widget, noticias de MSN que si el usuario quiere puede usar como fuente de información, no lanzadas en tu cara cuando pasas el mouse por la parte equivocada de la barra de tareas. Lo mismo con Finanzas, y así.

El widget es un montón de información duplicada cambiada de posición y con una peor experiencia de usuario

El widget parece un experimento para promover otro servicio online de Microsoft que nadie pidió, y que no es descabellado decir, pudo haber sido mucho mejor implementado. O siquiera ser completamente funcional antes de enviárselo a todos los usuarios.

La aplicación El Tiempo de Windows 10 ya muestra más información sobre el clima en el menú inicio sin tener que ir a una web externa a ver más detalles

Si eres lector habitual de Genbeta, sabes que en múltiples ocasiones hemos hablado sobre Windows 10 y su inconsistente diseño. No hace mucho comentábamos lo irrisorio (para no llorar) que es, por ejemplo, el estado actual del modo oscuro, uno que es tan viejo como el mismo Windows 10 pero sigue estando incompleto.

Este widget está obviamente incompleto, pero, mientras tanto, Microsoft habla sobre una supuesta revolución de diseño que comenzará a llegar con la próxima versión de Windows 10 llamada "Sun Valley". Lo que falta para esa versión son pocos meses, y de rejuvenecimiento visual total me creo el 2% viendo como en 6 años de Windows 10 tenemos lo que tenemos.

Cómo desactivar el widget 'Noticias e intereses'

Paz a sus restos

Si leíste hasta aquí, te recompensamos con el conocimiento de que lo mejor que tiene este widget es que se desactiva de forma sencilla (sí sabes donde buscar):