La odisea del diseño en Windows 10: a más de un año de su presentación los nuevos iconos siguen sin integrarse del todo

¿Recuerdan cuando a mediados de 2020 dijimos que que con macOS Big Sur, Apple iba a conseguir en meses lo que Microsoft no ha podido en años? Eso llamado consistencia en diseño, o la idea descabellada de comprometerse con un cambio, algo que parece imposible en la tierra de Windows 10.

Tal vez recuerden que a finales de 2019 Microsoft presentó los nuevos iconos de más de 100 de sus productos, incluyendo a Windows. Iconos que, para ser justos, empezaron a llegar a Windows 10 en febrero de 2020, pero que hoy día, más de un año después, siguen sin llegar todos y siguen sin realmente integrarse al diseño del sistema.

Los mil y un diseños de Windows 10

Así se ven los iconos actuales, siempre hay apps y servicios de Microsoft que se quedan fuera de los grandes rediseños por demasiado tiempo

Metro, Modern, Fluent, Fluent 2.0 y lo que venga después. Técnicamente todos esos nombres son pequeñas variaciones de las mismas normas. Lo que empezó en Windows 8 con Metro y una interfaz con diseño extremadamente flat, evolucionó y pasó a llamarse Diseño "Modern".

Los mayores cambios a esa interfaz que venía a reemplazar el Aero de Windows 7, llegaron realmente con Fluent Design System, el sistema actual para la creación de interfaces de usuario de Microsoft, uno que ha sufrido cambios importantes en sus más o menos tres años de vida, pero que sigue sin ser aplicado a toda la interfaz del sistema.

Ahora Microsoft dice que están planeando todo un "rejuvenecimiento visual y radical de Windows", e incluso están buscando ingenieros para renovar y mejorar las aplicaciones preinstaladas. Todo esto sin haber completado realmente ninguno de los cambios anteriores de interfaz, así que probablemente tenemos que prepararnos para una capa más de diseño nuevo sobre la larga lista de capas incompletas que hemos recibido antes.

Lo de los iconos es solo un ejemplo. Si tienes la última versión de Windows 10 es probable que hayas notado cambios en la mayoría de apps más usadas. Desde el calendario a la aplicación de correo, Skype, Tu Teléfono, Fotos, las Calculadora, etc.

Sin embargo, apps como el viejo Paint, que tienen icono rediseñado y listo, siguen sin recibirlo. Incluso el icono de Windows 10 que parecía sería reemplazado por un icono azulado, sigue siendo el mismo icono monocromático.

Iconos viejos, nuevos y seminuevos

El diseño de Windows 10 está en un constante estado experimental de reemplazar cosas a medias y nunca ofrecer consistencia

Los iconos en Windows 10 son de una variedad inconmensurable. Los hay de todos los tipos, estilos y generaciones de Windows. Es algo que a muchos nos resulta irritante, aunque no sea el fin del mundo, pero que también puede resultar confuso.

Se puede alegar que "el diseño no es lo más importante" y que este tipo de cosas no afectan realmente al funcionamiento de Windows 10, pero no se puede negar que afectan su imagen y le hacen ver descuidado en ciertos aspecto. A muchos usuarios sí les importa.

Lo más incompresible probablemente sea que Microsoft siga reinventándose lenguajes de diseño, estilos para la interfaz, y normas nuevas que además recomiendan usar a los desarrolladores de apps, pero que ni ellos mismos las sigan. O, que pongan tanto entusiasmo al principio con este tipo de cambios y que realmente nunca se completen. Lo peor de todo es que están por hacerlo de nuevo.

Imagen de portada | WallpaperHub