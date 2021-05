El modo oscuro de Windows 10 es otra medalla a la inconsistencia en diseño de la que sólo este sistema es capaz

Hoy hemos querido hablar de otro grandioso y notable ejemplo de la ya característica falta de consistencia en el diseño que sufre Windows 10: el modo oscuro. Esto es un modo que, aunque mucha gente no lo crea (o recuerde) es tan viejo como el mismo sistema. Sí, Windows 10 lleva teniendo un tema oscuro desde el mismísimo año 2015, y, en el mismísimo año 2021 sigue sin estar completo.

Quizás estás pensando que en Genbeta tenemos de pasatiempo quejarnos del diseño de Windows 10, pero no es exactamente eso, es que pasan los años y el sistema sigue sufriendo los mismos problemas una y otra vez, y cuando parece que damos un paso adelante, también damos dos atrás. Es digno de examinar.

La lenta evolución del modo oscuro en Windows 10

Así eran las opciones del modo oscuro antes de Octubre 2018

En sus inicios, el modo oscuro de Windows 10 se podía activar principalmente para todos los elementos con diseño Modern del sistema. Es decir, cosas como el Menú Inicio, el Centro de Actividades, la aplicación de Configuración y algunas de las apps por defecto. El resto de la interfaz (la gran mayoría) permanecía con los mismos colores claros, incluyendo el Explorador.

Esa última, es una de las razones por las que muchos usuarios lo consideraban un poco (o bastante) inútil, especialmente teniendo en cuenta lo poco populares que siguen siendo las apps que incluye Windows 10, y que incluso activando el modo oscuro a veces tampoco tenías un modo oscuro en la Tienda o en el Calendario, por ejemplo.

La primera vez que el Explorador de Windows 10 tuvo modo oscuro

Esta historia no cambió sino hasta el 2018, cuando por primera vez se añadió modo oscuro al Explorador de Windows, eso fue, de hecho, una de las pocas novedades notables de una Windows 10 October 2018 Update que dejó bastante que desear a la hora de aportar valor como actualización.

Pero, esperen, la llegada del modo oscuro al Explorador de Windows 10 no significó que el modo oscuro se había completado. No, no, solo quiere decir eso, que desde 2018 el explorador de archivos tiene un modo oscuro. Esto no es sinónimo de que sea un buen modo oscuro o un modo oscuro completo, o siquiera que el modo oscuro se aplique ya de forma consistente al sistema.

Cazando los huecos en el modo oscuro

oooopsie!

Para darle un poco de crédito al pobre modo oscuro, este sí ha ido mejorando con los años, de hecho, cada vez es menos común encontrarle los fallos, pero no es nada difícil y también es una de esas (tantas) cosas frustrantes del diseño en Windows 10. Es otro síntoma más de inconsistencia y poca atención al detalle que a veces no se entiende que pasen con un sistema de esta magnitud, pero así están las cosas.

La imagen de portada de este artículo es una de mis favoritas: el Administrador de tareas no tiene modo oscuro, y quizás nunca lo tendrá, quien sabe, no parece interesarle a Microsoft darle consistencia a una de las herramientas más útiles y emblemáticas de sus sistema operativo.

Pero esa es una muy obvia, hay otras más "divertidas" como por ejemplo: las partes del Explorador de Windows 10 que siguen siendo claras incluso en el modo oscuro:

Nos faltó esta partecita

Casi tres años desde que el explorador tiene modo oscuro, y todavía ves cosas como estas

Ejemplos no faltan, casos como los de las ventanas de propiedades son clásicos de la mezcla de elementos viejos de Windows mezclados con los más modernos. Sabemos que en el sistema conviven múltiples estilos de interfaces que ha usado Windows a lo largo de los años, y que nos siguen alejando del sueño de la interfaz unificada que ya suena a mito o leyenda urbana.

Me abruma tanta consistencia

Ah, pero uno pensaría que esto del tema oscuro es quizás más difícil de lograr justo por esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo, seguramente en los elementos modernos el tema oscuro si que debe estar completo ¿no?

Al abrir la búsqueda en Windows 10 (tecla de Windows + S) esta aparece oscura, pero cuando muestra los resultados, es clara

Pues no, aquí podemos ver un hermoso ejemplo de cómo la búsqueda de Windows 10 tiene modo oscuro, pero cuando aparecen los resultados... lo hacen en modo claro. Esto es algo que al menos sabemos que Microsoft ya tiene solucionado en versiones Insider, pero es "hilarante" el nivel de cocción con el que estás cosas salen del horno.

¿Podemos pedir peras al olmo?

Ni sueñen con ver modo oscuro en el Panel de Control, el pobre va de salida

El modo oscuro tiene algunas cosas muy buenas, al menos a esta servidora personalmente le gusta la opción de personalizar el modo oscuro en Windows 10. Si no sabes qué es esto, es una opción en los ajustes de Colores en la Configuración que te permite elegir "Personalizado" en lugar de solo Claro u Oscuro.

Básicamente lo que esto hace es permitir elegir modo claro como predeterminado de Windows y oscuro como modo de aplicación, o viceversa. Es decir, puedes seguir usando tu barra oscura mientras tu sistema está en modo claro, o usar tu barra clara mientras tienes modo oscuro en las apps y resto del sistema:

El modo Personalizado, una mezcla entre claro y oscuro... a propósito

Ya lo sé, revolucionario. Ahora, cosas que no tiene el modo oscuro en Windows 10 y que sí tienen sistemas como macOS, distros Linux, o incluso los sistemas móviles, es modo oscuro automático según la hora del día.

Esta es otra deuda de Windows 10 en ese aspecto, si queremos algo así, tenemos que recurrir a apps de terceros. Y no es algo descabellado de pedir. Windows 10 incluso tiene ya un sistema similar en marcha con la luz nocturna, esta sí se puede programar por horas como mejor te plazca, pero la otra función que se supone es para aliviar tu vista cuando hay poca luz, es decir, el modo oscuro, no ofrece lo mismo.

La moraleja de la historia es, que si queremos ver funciones como esta o un modo oscuro completo y consistente, es mejor que esperemos sentados.